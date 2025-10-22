У России "развязались руки" для ударов по энергетике: Продан назвал причину

Украинцев предупредили о самом сложном периоде войны с энергетической точки зрения

После завершения контракта на транзит российского газа через территорию Украины ситуация изменилась. Кремль начал целенаправленно атаковать объекты энергетической инфраструктуры.

Такое мнение высказал экс министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

В конце прошлого года у нас истек срок контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Пока он действовал, Россия не трогала газовую ветвь. А теперь у нее развязаны руки, — заявил эксминистр

По его словам, это явилось одной из ключевых причин усиления российских ударов по объектам добычи, распределения и транспортировки газа. "Россия выбирает отдельные регионы и комплексно бомбардирует объекты отрасли", — сказал ок.

Продан также подчеркнул, что энергосистема Украины переживает сложный период за время войны, и противодействие российским атакам требует максимальной концентрации ресурсов на усилении противовоздушной обороны энергетических объектов.

