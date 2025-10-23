Рус

Вакарчук підриває і на відстані. Фейк Росії про "Океан Ельзи" викликав жарти та меми в мережі

Галина Михайлова
Вибухова музика ОЕ Новина оновлена 23 жовтня 2025, 15:48
Вибухова музика ОЕ. Фото Колаж "Телеграфу"

Пропаганда не витримала удару: вибух у Луганську став інформприводом для фейку про "Океан Ельзи"

У тимчасово окупованому Луганську вдень 23 жовтня пролунав вибух. Російські телеграм-канали одразу почали роздувати історію, ніби-то чоловіку відірвало ногу після того, як він штовхнув колонку, з якої лунала пісня українського гурту "Океан Ельзи". Постраждала також і жінка.

Що потрібно знати

  • Вибух стався вдень 23 жовтня у тимчасово окупованому Луганську.
  • Російські телеграм-канали поширили фейк, нібито чоловік постраждав через колонку з піснею гурту "Океан Ельзи"
  • Центр національного спротиву заявив, що теракт організували російські спецслужби
  • Українці відповіли хвилею мемів

Та місцеві джерела інформації одразу це спростовували. Центр національного спротиву заявив, що теракт організований російськими спецслужбами, а заяви про пісню "Океану Ельзи" — натяк на український слід. Він може бути лише першим в черзі та супроводжувати посилення тиску на мешканців ТОТ. Місцеві ж кажуть — причиною вибуху міг бути навіть побутовий конфлікт.

Проте українці одразу "розкусили" брехню пропагандистів та зреагували в саркастичній манері.

Мем про Океан Ельзи
Не подобається ОЕ - можуть бути наслідки
Жарт про Океан Ельзи
Це просто відрив ноги

Частина користувачів наголосила, що піарники "Океану Ельзи" мають бути здивовані — фейк росіяни поширили за кілька тижнів до виходу в прокати біографічного фільму "Океан Ельзи: Спостереження шторму". Його показуватимуть з 6 листопада.

Вибух в Луганську
Колонка не здалась без бою, коментують українці

Нараз музиканти не прокоментували фейк російських пропагандистів. Нагадаємо, Луганськ в окупації з 2014 року, але росіянам постійно ввижаються українські шпигуни.

Вибух став ще одним прикладом того, як російська пропаганда створює штучні інформприводи, щоб підтримувати чутки про "українські загрози" в окупованих регіонах.

Як розповідав "Телеграф", гурт "Океан Ельзи" торік записав альбоми Lighthouse та Той день. Загалом, історія колективу нараховує 30 років.

