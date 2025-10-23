Вакарчук підриває і на відстані. Фейк Росії про "Океан Ельзи" викликав жарти та меми в мережі

Пропаганда не витримала удару: вибух у Луганську став інформприводом для фейку про "Океан Ельзи"

У тимчасово окупованому Луганську вдень 23 жовтня пролунав вибух. Російські телеграм-канали одразу почали роздувати історію, ніби-то чоловіку відірвало ногу після того, як він штовхнув колонку, з якої лунала пісня українського гурту "Океан Ельзи". Постраждала також і жінка.

Що потрібно знати

Вибух стався вдень 23 жовтня у тимчасово окупованому Луганську.

Російські телеграм-канали поширили фейк, нібито чоловік постраждав через колонку з піснею гурту "Океан Ельзи"

Центр національного спротиву заявив, що теракт організували російські спецслужби

Українці відповіли хвилею мемів

Та місцеві джерела інформації одразу це спростовували. Центр національного спротиву заявив, що теракт організований російськими спецслужбами, а заяви про пісню "Океану Ельзи" — натяк на український слід. Він може бути лише першим в черзі та супроводжувати посилення тиску на мешканців ТОТ. Місцеві ж кажуть — причиною вибуху міг бути навіть побутовий конфлікт.

Проте українці одразу "розкусили" брехню пропагандистів та зреагували в саркастичній манері.

Не подобається ОЕ - можуть бути наслідки

Це просто відрив ноги

Частина користувачів наголосила, що піарники "Океану Ельзи" мають бути здивовані — фейк росіяни поширили за кілька тижнів до виходу в прокати біографічного фільму "Океан Ельзи: Спостереження шторму". Його показуватимуть з 6 листопада.

Колонка не здалась без бою, коментують українці

Нараз музиканти не прокоментували фейк російських пропагандистів. Нагадаємо, Луганськ в окупації з 2014 року, але росіянам постійно ввижаються українські шпигуни.

Вибух став ще одним прикладом того, як російська пропаганда створює штучні інформприводи, щоб підтримувати чутки про "українські загрози" в окупованих регіонах.

Як розповідав "Телеграф", гурт "Океан Ельзи" торік записав альбоми Lighthouse та Той день. Загалом, історія колективу нараховує 30 років.