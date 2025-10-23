Укр

Вакарчук подрывает и на расстоянии. Фейк России об "Океане Эльзы" вызвал шутки и мемы в сети

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
631
Взрывная музыка ОЭ Новость обновлена 23 октября 2025, 15:48
Взрывная музыка ОЭ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пропаганда не выдержала удара: взрыв в Луганске стал информповодом для фейка об "Океане Эльзы"

Во временно оккупированном Луганске днем 23 октября раздался взрыв. Российские телеграмм-каналы сразу начали раздувать историю, будто мужчине оторвало ногу после того, как он толкнул колонку, из которой звучала песня украинской группы "Океан Эльзы". Пострадала также женщина.

Что нужно знать

  • Взрыв произошел днем 23 октября во временно оккупированном Луганске.
  • Российские телеграм-каналы распространили фейк, якобы мужчина пострадал из-за колонки с песней группы "Океан Эльзы"
  • Центр национального сопротивления заявил, что теракт был организован российскими спецслужбами.
  • Украинцы ответили волной мемов

Но местные источники информации сразу это опровергали. Центр национального сопротивления заявил, что теракт организован российскими спецслужбами, а заявления о песне "Океана Эльзы" — намек на украинский след. Он может быть первым в очереди и сопровождать усиление давления на жителей ТОТ. Местные говорят — причиной взрыва мог быть даже бытовой конфликт.

Однако украинцы сразу "раскусили" ложь пропагандистов и отреагировали в саркастической манере.

Мем об Океане Эльзы
Не нравится ОЭ – могут быть последствия
Шутка об Океане Эльзы
Это просто отрыв ноги

Часть пользователей подчеркнула, что пиарщики "Океана Эльзы" должны быть удивлены — фейк россияне распространили за несколько недель до выхода в прокат биографического фильма "Океан Эльзы: Наблюдение шторма". Его будут показывать с 6 ноября.

Взрыв в Луганске
Колонка не сдалась без боя, комментируют украинцы

Сейчас музыканты не прокомментировали фейк российских пропагандистов. Напомним, Луганск в оккупации с 2014 года, но россиянам постоянно видятся украинские шпионы.

Взрыв стал еще одним примером того, как российская пропаганда создает искусственные информповоды, чтобы поддерживать слухи об "украинских угрозах" в оккупированных регионах.

Как рассказывал "Телеграф", группа "Океан Эльзы" в прошлом году записала альбомы Lighthouse и Тот день. В общем, история коллектива насчитывает 30 лет.

Теги:
#Луганск #Взрыв #Океан Эльзы #Шутки #Юмор