Вакарчук подрывает и на расстоянии. Фейк России об "Океане Эльзы" вызвал шутки и мемы в сети
Пропаганда не выдержала удара: взрыв в Луганске стал информповодом для фейка об "Океане Эльзы"
Во временно оккупированном Луганске днем 23 октября раздался взрыв. Российские телеграмм-каналы сразу начали раздувать историю, будто мужчине оторвало ногу после того, как он толкнул колонку, из которой звучала песня украинской группы "Океан Эльзы". Пострадала также женщина.
Что нужно знать
- Взрыв произошел днем 23 октября во временно оккупированном Луганске.
- Российские телеграм-каналы распространили фейк, якобы мужчина пострадал из-за колонки с песней группы "Океан Эльзы"
- Центр национального сопротивления заявил, что теракт был организован российскими спецслужбами.
- Украинцы ответили волной мемов
Но местные источники информации сразу это опровергали. Центр национального сопротивления заявил, что теракт организован российскими спецслужбами, а заявления о песне "Океана Эльзы" — намек на украинский след. Он может быть первым в очереди и сопровождать усиление давления на жителей ТОТ. Местные говорят — причиной взрыва мог быть даже бытовой конфликт.
Однако украинцы сразу "раскусили" ложь пропагандистов и отреагировали в саркастической манере.
Часть пользователей подчеркнула, что пиарщики "Океана Эльзы" должны быть удивлены — фейк россияне распространили за несколько недель до выхода в прокат биографического фильма "Океан Эльзы: Наблюдение шторма". Его будут показывать с 6 ноября.
Сейчас музыканты не прокомментировали фейк российских пропагандистов. Напомним, Луганск в оккупации с 2014 года, но россиянам постоянно видятся украинские шпионы.
Взрыв стал еще одним примером того, как российская пропаганда создает искусственные информповоды, чтобы поддерживать слухи об "украинских угрозах" в оккупированных регионах.
Как рассказывал "Телеграф", группа "Океан Эльзы" в прошлом году записала альбомы Lighthouse и Тот день. В общем, история коллектива насчитывает 30 лет.