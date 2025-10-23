Вакарчук подрывает и на расстоянии. Фейк России об "Океане Эльзы" вызвал шутки и мемы в сети

Пропаганда не выдержала удара: взрыв в Луганске стал информповодом для фейка об "Океане Эльзы"

Во временно оккупированном Луганске днем 23 октября раздался взрыв. Российские телеграмм-каналы сразу начали раздувать историю, будто мужчине оторвало ногу после того, как он толкнул колонку, из которой звучала песня украинской группы "Океан Эльзы". Пострадала также женщина.

Что нужно знать

Взрыв произошел днем 23 октября во временно оккупированном Луганске.

Российские телеграм-каналы распространили фейк, якобы мужчина пострадал из-за колонки с песней группы "Океан Эльзы"

Центр национального сопротивления заявил, что теракт был организован российскими спецслужбами.

Украинцы ответили волной мемов

Но местные источники информации сразу это опровергали. Центр национального сопротивления заявил, что теракт организован российскими спецслужбами, а заявления о песне "Океана Эльзы" — намек на украинский след. Он может быть первым в очереди и сопровождать усиление давления на жителей ТОТ. Местные говорят — причиной взрыва мог быть даже бытовой конфликт.

Однако украинцы сразу "раскусили" ложь пропагандистов и отреагировали в саркастической манере.

Не нравится ОЭ – могут быть последствия

Это просто отрыв ноги

Часть пользователей подчеркнула, что пиарщики "Океана Эльзы" должны быть удивлены — фейк россияне распространили за несколько недель до выхода в прокат биографического фильма "Океан Эльзы: Наблюдение шторма". Его будут показывать с 6 ноября.

Колонка не сдалась без боя, комментируют украинцы

Сейчас музыканты не прокомментировали фейк российских пропагандистов. Напомним, Луганск в оккупации с 2014 года, но россиянам постоянно видятся украинские шпионы.

Взрыв стал еще одним примером того, как российская пропаганда создает искусственные информповоды, чтобы поддерживать слухи об "украинских угрозах" в оккупированных регионах.

Как рассказывал "Телеграф", группа "Океан Эльзы" в прошлом году записала альбомы Lighthouse и Тот день. В общем, история коллектива насчитывает 30 лет.