Три тижні блекауту на ЗАЕС. Що робити з ядерною загрозою та які є шляхи вирішення кризи

МАГАТЕ підштовхує Україну та Росію до угоди про локальне припинення вогню, щоб можна було відновити зовнішнє електропостачання на Запорізькій атомній електростанції. Експерти готові бути на місці та стежити за проведенням ремонтних робіт.

Що потрібно знати:

ЗАЕС розташована неподалік лінії фронту й окупована Росією з березня 2022 року.

Названо два етапи плану з припинення вогню та проведення ремонту на станції

З 23 вересня 2025 року ЗАЕС працює на дизельних генераторах

Чалий розповів, чи є "ядерна загроза" від росіян

Чому Гроссі грає на руку Росії

Про це пише Associated Press, посилаючись на слова двох дипломатів, знайомих із планом. Зазначається, що станції необхідна надійна електроенергія для охолодження шести зупинених реакторів та відпрацьованого палива, щоб уникнути катастрофічних ядерних інцидентів.

З 23 вересня ЗАЕС працює на дизельних генераторах після того, як її останню зовнішню лінію було пошкоджено в результаті атак. Своєю чергою МАГАТЕ пропонує відновити зовнішнє електропостачання станції у два етапи, повідомив європейський дипломат, поінформований про цю пропозицію генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Два головні етапи плану та строки

На першому етапі буде встановлено зону припинення вогню радіусом 1,5 кілометра для проведення ремонту Дніпровської лінії електропередачі напругою 750 кіловольтів.

На другому етапі буде створено другу таку зону припинення вогню для ремонту резервної лінії електропередачі напругою 330 кіловольтів "Феросплавна-1", яка знаходиться на території, підконтрольній Україні.

Експерти МАГАТЕ будуть присутні на місці та стежитимуть за ремонтними роботами. До речі, спочатку їх було заплановано з 11 по 17 жовтня. Проте українська сторона дала гарантії безпеки проходу ремонтних бригад, а Росія не дала таких гарантій вчасно для початку роботи за вказаним графіком.

При цьому російський дипломат зі свого боку заявив, що підготовка до ремонту вже ведеться і може розпочатися зовсім скоро.

У МАГАТЕ не коментують строки, але кажуть, що Гроссі "інтенсивно взаємодіє з обома сторонами", щоб забезпечити повторне підключення до електропостачання та "допомогти запобігти ядерній аварії".

Ядерна загроза від росіян

Надзвичайний та повноважний посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю для "Орестократії" розповів про "мирний" атом у руках російського агресора та про те, що вони запланували.

Ключове слово – "ядерна загроза". Поки що там такої прямої загрози немає, але росіяни прагнуть спочатку накрутити світ, що ось "ми прямо перед ядерною катастрофою", звучатимуть порівняння з Фукусімою, і все для того, щоб Україна дала їм можливість загоєти окуповану станцію на території РФ Валерій Чалий

Він додав, що на цьому фоні було потрапляння до градирні, системи охолодження, і росіяни показують ці кадри, і при цьому тиражують серйозні заяви.

Характерно, що в цьому ІПСО бере участь персонально Путін. Раніше у підручниках з військової розвідки було зазначено, що керівники держав чи там навіть керівники розвідки не повинні брати участь у інформаційно-психологічних операціях. Слідом там і речник МЗС Захарова каже, що українці готують атаку на якусь станцію. Тобто вони розкручують цю тему. Думаю, через тиждень-два цей меседж буде серйозно масштабований у світі пояснив співрозмовник

Крім того, Чалий не виключає, що росіяни можуть влаштувати провокацію, щоб підключити цю станцію до власної енергосистеми.

Чому Гроссі може грати на руку росіянам

25 вересня 2025 року Гроссі приїхав до Москви, де разом із Володимиром Путіним брав участь у заходах святкування 80-річчя російської атомної енергетики. Що цікаво в цьому випадку, він підтримував "досягнення російських атомників", а також вкрай схвально відгукувався про російські ядерні технології. І все це на тлі того, що зараз відбувається на Запорізькій атомній електростанції.

У Міністерстві закордонних справ України переконані, що на тлі незаконної окупації Запорізької АЕС проведення подібних урочистостей виглядає особливо лицемірно.

Особливе занепокоєння викликає використання візиту глави МАГАТЕ до Росії у контексті цього заходу – Росія фактично використала керівництво агентства з метою пропаганди йдеться у заяві МЗС.

Також у Міністерстві звернули увагу на важливу деталь — "урочистості" за участю голови МАГАТЕ на тлі оприлюднення нового розслідування правозахисної організації Truth Hounds, "Seizing Power", яка документує причетність "Росатому" до окупаційного управління майданчиком ЗАЕС, а також системних тортур та переслідувань громадянських.

