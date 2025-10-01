Чому на ЗАЕС немає світла: експерти назвали справжню причину (супутникові знімки)
Росія намагається від'єднати станцію від енергосистеми України та під'єднати її до мережі, яку раніше загарбала
У районі навколо опор та мережі ЛЕП біля Запорізької атомної електростанції немає жодних доказів військових ударів. Таким чином, як наголошують у Greenpeace Україна, "блекаут" на ЗАЕС є навмисним саботажем з боку РФ.
Що потрібно знати
- За місцем розташування ЛЕП не було зафіксовано обстрілів та вирв
- Навіть якщо лінія пошкоджена, її можна відновити
- Криза на ЗАЕС створена Росією штучно
Колишні військові експерти з дистанційного зондування з компанії McKenzie Intelligence Services проаналізували супутникові знімки від 26 вересня, надані Greenpeace Україна, оцінивши район біля "пошкодженої" опори лінії електропередач, яка розташована за 1,9 км на північний схід від межі з енергоблоком №6 Запорізької АЕС.
Експерти McKenzie заявляють, що за місцем розташування опори лінії електропередач 750 кВ не було зафіксовано жодних обстрілів чи атак та роблять наступні висновки:
- Вертикальні ґратчасті опори з’єднує горизонтальна балка й конструкція залишається на місці та стоїть вертикально;
- На знімку щодо тіні присутня деяка невизначеність;
- Опора з підвісною конструкцією досі стоїть, а отже, потенційно ремонт повинен бути відносно простим;
- В районі навколо опор і мережі ліній електропередач немає жодних ознак вирв — ані нових, ані старих.
Тобто, експерти McKenzie підтверджують висновки Greenpeace, що втрата зовнішнього електропостачання по лінії 750 кВ не була наслідком обстрілу з боку України, а криза на ЗАЕС є результатом цілеспрямованого російського саботажу, адже такі пошкодження можна усунути за короткий проміжок часу.
