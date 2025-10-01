Чому на ЗАЕС немає світла: експерти назвали справжню причину (супутникові знімки)

Росія намагається від'єднати станцію від енергосистеми України та під'єднати її до мережі, яку раніше загарбала

У районі навколо опор та мережі ЛЕП біля Запорізької атомної електростанції немає жодних доказів військових ударів. Таким чином, як наголошують у Greenpeace Україна, "блекаут" на ЗАЕС є навмисним саботажем з боку РФ.

Що потрібно знати

За місцем розташування ЛЕП не було зафіксовано обстрілів та вирв

Навіть якщо лінія пошкоджена, її можна відновити

Криза на ЗАЕС створена Росією штучно

Колишні військові експерти з дистанційного зондування з компанії McKenzie Intelligence Services проаналізували супутникові знімки від 26 вересня, надані Greenpeace Україна, оцінивши район біля "пошкодженої" опори лінії електропередач, яка розташована за 1,9 км на північний схід від межі з енергоблоком №6 Запорізької АЕС.

Супутниковий знімок ЛЕП біля ЗАЕС

Експерти McKenzie заявляють, що за місцем розташування опори лінії електропередач 750 кВ не було зафіксовано жодних обстрілів чи атак та роблять наступні висновки:

Вертикальні ґратчасті опори з’єднує горизонтальна балка й конструкція залишається на місці та стоїть вертикально;

На знімку щодо тіні присутня деяка невизначеність;

Опора з підвісною конструкцією досі стоїть, а отже, потенційно ремонт повинен бути відносно простим;

В районі навколо опор і мережі ліній електропередач немає жодних ознак вирв — ані нових, ані старих.

Тобто, експерти McKenzie підтверджують висновки Greenpeace, що втрата зовнішнього електропостачання по лінії 750 кВ не була наслідком обстрілу з боку України, а криза на ЗАЕС є результатом цілеспрямованого російського саботажу, адже такі пошкодження можна усунути за короткий проміжок часу.

Нагадаємо, доктор фізико-математичних наук, експерт з питань атомної енергетики Людвиг Литвинський розповідав "Телеграфу", що повторення сценарію Фукусіми на ЗАЕС цілком можливе. Проте воно не матиме таких нищівних наслідків, як дехто вважає.