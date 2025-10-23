Тепер має ім’я батька нової української літератури: де в Києві цей бульвар і як він називався раніше

Бульвар у Дніпровському районі Києва, який сьогодні має ім'я творця "Енеїди", за 70 років існування змінив три назви

За майже сімдесят років свого існування ця вулиця тричі змінювала назву, відображаючи ключові етапи розвитку українського лівобережжя. Сьогодні бульвар поєднує історичну пам'ять із сучасною міською інфраструктурою, залишаючись важливою частиною столичного простору.

Бульвар Івана Котляревського – одна з артерій Дніпровського району Києва, що пройшла шлях від типової радянської назви до вшанування класика української літератури. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Від Центрального до Котляревського

Бульвар, що сьогодні має ім'я творця безсмертної "Енеїди", має майже 70-річну історію. Його початки сягають 1950-х років, коли в рамках масштабної забудови київського лівобережжя з'явився Центральний бульвар. Це був час активного будівництва нових житлових масивів для працівників столичних підприємств, коли Київ стрімко розширював свої межі.

У 1955 році ця територія увійшла до складу Дарницького бульвару — однієї з ключових транспортних артерій, що формувала каркас нових районів. Проте справжні перетворення розпочалися у 1967-му, після відкриття метромоста та нової гілки метрополітену між станціями "Дарниця" та "Комсомольська" (сьогодні — "Чернігівська"). Саме тоді частину Дарницького бульвару виділили в окрему магістраль і назвали Бульваром Праці — типовою для радянської епохи назвою, що підкреслювала ідеологічні пріоритети того часу.

Метро "Дарниця", 1967 рік

Деколонізація міського простору

Понад півстоліття вулиця зберігала радянську назву, поки у 2022 році Київська міська рада не ухвалила історичне рішення. Бульвар Праці перейменували на Бульвар Івана Котляревського — на честь видатного українського письменника, автора першого твору новою українською мовою, класика національної літератури.

Витяг з рішення Київради

Це рішення стало частиною масштабного процесу деколонізації київської топоніміки — повернення столиці її справжньої культурної ідентичності. "Вшанування пам'яті видатних діячів української культури" – так офіційно обґрунтували вибір нової назви депутати міськради.

Бульвар Івана Котляреського у наш час

Цікаво, що в Києві вже існувала вулиця Котляревського в Жулянах, проте поява нового однойменного бульвару лише підкреслила масштаб впливу цієї постаті на українську культуру. Адже саме Іван Котляревський заклав основи сучасної української літературної мови, довівши її повноцінність та художню виразність.

Чим цікавий цей бульвар

Сьогодні Бульвар Івана Котляревського з'єднує вулиці Вінстона Черчилля та Гетьмана Павла Полуботка, створюючи зручний пішохідний коридор у Дніпровському районі. У будинку №1/1 розташована Дніпровська районна державна адміністрація — один з ключових органів місцевого самоврядування столиці. Тут вирішуються питання, що стосуються життя сотень тисяч киян.

Бульвар Івана Котляревського та Дніпровська районна адміністрація

Соцмісто, в якому пролягає бульвар, – це унікальний архітектурний ансамбль 1950-60-х років. Широкі проспекти, просторі квартали, зелені зони — все це створює особливу атмосферу, де післявоєнний модернізм поєднується з сучасною функціональністю. Район, збудований для робітників, сьогодні перетворився на повноцінний житловий масив з розвиненою інфраструктурою.

