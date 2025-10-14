Посеред Києва була вулиця Російська: де знаходилася і як зараз називається (карта)

Ця вулиця з’явилася не пізніше 1909 року

У Дарницькому районі Києва існувала вулиця під назвою Російська, яка знаходилася в межах від вулиці Ревуцького до Россошанської. 2020 року її перейменували на честь Литвинського Юрія Олексійовича.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає історію назви цієї вулиці та цікаві факти про неї, які багато хто міг не знати.

Спочатку вулиця з’явилася не пізніше 1909 під назвою Федоровська. У першій чверті XX століття називалася вулиця Петровського, на честь радянського державного та партійного діяча Григорія Петровського, а під час німецької окупації у 1941-1943 роках – Підлісна. У 1953 році одночасно з продовженням її назвали Російська.

Вулиця Юрія Литвинського у Києві

У липні 2020 року Київська міська рада на засіданні прийняла рішення про перейменування вулиці Російської у Дарницькому районі (житломасив Нова Дарниця) на вулицю Юрія Литвинського.

Вулиця Юрія Литвинського у Києві на карті

Юрій Литвинський — що про нього відомо

Активний учасник Революції Гідності, полковник резерву (посмертно), боєць батальйону оперативного призначення "Донбас" Національної гвардії України брав участь у звільненні території Донбасу від російських військ.

Загинув 10 серпня 2014 року під Іловайськом. Військовослужбовці рухалися на допомогу бійцям, які вели бій за Іловайськ. Міст, яким мали пройти автоколони, був замінований. Підполковник Литвинський очолив роботи з розмінування, зберіг життя багатьох військових. Під час розмінування його та двох підлеглих застрелив ворожий снайпер.

14 серпня 2014 року Юрія Литвинського було нагороджено орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Юрій Литвинський

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як будували київський вокзал. У мережі з’явилося рідкісне фото 1930 року.