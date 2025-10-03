З часів козаків у Дніпрі була вулиця, що нагадувала про "руський мір": де вона розташована і як тепер називається

Вулиця Володимира Мономаха — одна із найстаріших у Дніпрі

У 2015 році одна з центральних вулиць Дніпра отримала нове ім'я. З моменту заснування міста у XVIII столітті вона називалася Московською і, на відміну від багатьох інших, жодного разу не змінювала своєї назви. Але в умовах російської агресії було ухвалено рішення відмовитися від топоніма з "ознаками підпорядкування Росії" та увічнити пам'ять київського князя Володимира Мономаха.

Історія вулиці

Точний час появи вулиці невідомий. Вважається, що вона існувала ще в козацькій Половиці, тобто до заснування Катеринослава. Вже на плані 1793 року Московська позначена із забудовою. Вона починалася від нинішнього проспекту Дмитра Яворницького і тягнулася до Дніпра — нинішньої Січеславської Набережної.

Сьогодні до вулиці Володимира Мономаха примикають вулиці Князя Володимира Великого, Королеви Єлизавети II та Театральний бульвар. Тут збереглося чимало історичних будівель, кожна з яких зберігає особливу сторінку історії міста.

Будинок Шишмана на розі вулиці Володимира Мономаха та проспекту Яворницького у Дніпрі

Які історичні будівлі є на вулиці Володимира Мономаха

Одна з найстаріших будівель, що збереглися, — будинок Шишмана. Його збудували у 1903–1905 роках як один із перших торгово-ділових центрів міста. Триповерхова будівля з додатковим двоповерховим крилом неодноразово змінювала призначення. Тут у різний час розміщувалися міська публічна бібліотека, купецький союз взаємного кредиту, магазини, контори та ресторани. Після реконструкції 2011 року будівля стала торговим центром Library.

На вулиці Володимира Мономаха, 6 стоїть будівля колишньої 3-ї жіночої гімназії імені Нестелєвих, яку збудували у 1912 році за проєктом архітектора Дмитра Скоробогатова. Зараз будівля використовується як офісний центр.

Колишня жіноча гімназія Нестелєвих у Дніпрі

А ось унікальний будинок зі скляною кулею, що стояв на розі нинішніх проспекту Яворницького та вулиці Мономаха, не зберігся. У збудованій у 1913 році будівлі знаходилася ювелірна майстерня Бориса Грановського, де можна було придбати прикраси та антикварні годинники. У роки Другої світової війни будівлю було зруйновано, і сьогодні на її місці стоїть непрацююча "Ротонда".

Також "Телеграф" розповідав про вулицю Первозванівську у Дніпрі. Вона вважається однією з найстаріших у місті та кілька десятиліть мала назву на честь письменника Володимира Короленка.