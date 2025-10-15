Рус

Вулиця в Києві з кривавою історією зараз названа на честь друга України: де вона знаходиться (фото, карта)

Вулиця Джона Маккейна в Києві, названа на честь американського сенатора, раніше мала іншу назву

Вулиця Джона Маккейна — одна з столичних вулиць в Печерському районі, що отримала свою сучасну назву у квітні 2019 року. Вона названа на честь сенатора США Джона Маккейна — американського політика, ветерана війни у В’єтнамі, кандидата у президенти та одного з найпослідовніших друзів України на міжнародній арені. Маккейн відкрито виступав за надання Україні військової допомоги під час перших років українсько-російської війни, чи спричинив санкції проти себе навіть після смерті.

Табличка на вул. Джона Маккейна
Табличка на вул. Джона Маккейна

Та не завжди ця вулиця мала таку дружню назву. Вулиця відома ще з 10-х років XX століття. Тоді вона мала назву Боїнський провулок (у списках 1915 року — Бойнинський провулок), що походила від міської бойні, розташованої неподалік. На початку 40-х стала вулицею.

З 1963 року вона отримала нове ім’я — вулиця Івана Кудрі, на честь керівника київської підпільної групи НКВС, Героя Радянського Союзу Івана Даниловича Кудрі.

Ким був Іван Кудря

З архівних матеріалів відомо, що Іван Кудря народився 7 липня 1912 року в селі Салькове (нині Проців Бориспільського району Київської області). На сайті Бориспільської ради досі є його радянськовідредагована біографія. З 1934 року він служив у прикордонних військах НКВС у Західній Україні, а згодом — у 5-му відділі Головного управління державної безпеки НКВС СРСР у Москві. Його ім’я було закарбоване у радянському кінематографі — про діяльність групи "Максима" знято фільм "Два роки над прірвою" (1966).

Іван Кудря
Іван Кудря

Ким був Кудря насправді

Основним напрямом його діяльності була боротьба з українським націоналістичним підпіллям, тобто з учасниками визвольного руху, особливо на західноукраїнських землях.

Генерал НКВС Павло Судоплатов згадував, що група Кудрі мала проникнути в українське підпілля, яке німецьке командування намагалося використати у своїх цілях. За його словами, Кудря, маючи досвід оперативної роботи у Львові, займався виявленням зв’язків українських націоналістів із німецькими розвідувальними органами.

Історики, зокрема Микола Килимишин, пов’язують Кудрю також із операцією "Каїн" — вбивством у Житомирі 30 серпня 1941 року провідних діячів мельниківського крила ОУН — Омеляна Сеника і Миколи Сціборського. За архівними даними, цю акцію організувала радянська спецслужба, аби спровокувати внутрішній розкол у національно-визвольному русі України.

Погруддя Кудрі в Борисполі демонтували
Погруддя Кудрі в Борисполі демонтували в 2022 році

Під час німецької окупації Києва Кудря залишився у місті під конспіративним ім’ям "Максим". Його група займалася розвідкою, диверсіями та зв’язком із радянським центром. У липні 1942 року він був заарештований гестапо й загинув у катівнях. Посмертно, у 1965 році, Кудрі присвоїли звання Героя Радянського Союзу.

