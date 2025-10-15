Вулиця в Києві з кривавою історією зараз названа на честь друга України: де вона знаходиться (фото, карта)

Вулиця Джона Маккейна в Києві, названа на честь американського сенатора, раніше мала іншу назву

Вулиця Джона Маккейна — одна з столичних вулиць в Печерському районі, що отримала свою сучасну назву у квітні 2019 року. Вона названа на честь сенатора США Джона Маккейна — американського політика, ветерана війни у В’єтнамі, кандидата у президенти та одного з найпослідовніших друзів України на міжнародній арені. Маккейн відкрито виступав за надання Україні військової допомоги під час перших років українсько-російської війни, чи спричинив санкції проти себе навіть після смерті.

Табличка на вул. Джона Маккейна

Та не завжди ця вулиця мала таку дружню назву. Вулиця відома ще з 10-х років XX століття. Тоді вона мала назву Боїнський провулок (у списках 1915 року — Бойнинський провулок), що походила від міської бойні, розташованої неподалік. На початку 40-х стала вулицею.

З 1963 року вона отримала нове ім’я — вулиця Івана Кудрі, на честь керівника київської підпільної групи НКВС, Героя Радянського Союзу Івана Даниловича Кудрі.

Ким був Іван Кудря

З архівних матеріалів відомо, що Іван Кудря народився 7 липня 1912 року в селі Салькове (нині Проців Бориспільського району Київської області). На сайті Бориспільської ради досі є його радянськовідредагована біографія. З 1934 року він служив у прикордонних військах НКВС у Західній Україні, а згодом — у 5-му відділі Головного управління державної безпеки НКВС СРСР у Москві. Його ім’я було закарбоване у радянському кінематографі — про діяльність групи "Максима" знято фільм "Два роки над прірвою" (1966).

Іван Кудря

Ким був Кудря насправді

Основним напрямом його діяльності була боротьба з українським націоналістичним підпіллям, тобто з учасниками визвольного руху, особливо на західноукраїнських землях.

Генерал НКВС Павло Судоплатов згадував, що група Кудрі мала проникнути в українське підпілля, яке німецьке командування намагалося використати у своїх цілях. За його словами, Кудря, маючи досвід оперативної роботи у Львові, займався виявленням зв’язків українських націоналістів із німецькими розвідувальними органами.

Історики, зокрема Микола Килимишин, пов’язують Кудрю також із операцією "Каїн" — вбивством у Житомирі 30 серпня 1941 року провідних діячів мельниківського крила ОУН — Омеляна Сеника і Миколи Сціборського. За архівними даними, цю акцію організувала радянська спецслужба, аби спровокувати внутрішній розкол у національно-визвольному русі України.

Погруддя Кудрі в Борисполі демонтували в 2022 році

Під час німецької окупації Києва Кудря залишився у місті під конспіративним ім’ям "Максим". Його група займалася розвідкою, диверсіями та зв’язком із радянським центром. У липні 1942 року він був заарештований гестапо й загинув у катівнях. Посмертно, у 1965 році, Кудрі присвоїли звання Героя Радянського Союзу.

