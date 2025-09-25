Має ім’я президента США: де в Києві ця вулиця і як вона називалася раніше (мапа)

Перейменування вулиці стало частиною масштабної кампанії з декомунізації міської топоніміки

У 2023 році одна з центральних артерій лівого берега Києва отримала нове ім’я. Вулиця, яка понад 40 років мала ім’я іншого американця, тепер названа на честь 40-го президента США Рональда Рейгана.

Вулиця Рональда Рейгана є невіддільною частиною житлового масиву Троєщина – однієї з найбільших спальних зон столиці. Цей район став прикладом успішної інтеграції масштабної житлової забудови до загальноміської транспортної та соціальної інфраструктури.

Географія та розташування

Вулиця Рональда Рейгана простяглася через один із найбільших житлових масивів лівобережного Києва. Вона починається від перетину вулиці Братиславської із проспектом Романа Шухевича та вулицею Електротехнічної, а завершується біля вулиці Радунської, примикаючи до вулиці Миколи Лаврухіна.

Стратегічне розташування вулиці підкреслюється її зв'язками з іншими важливими артеріями міста. До неї примикають вулиця Миколи Закревського, проспект Червоної Калини та вулиця Оноре де Бальзака, що робить її важливим транспортним вузлом району.

Історична довідка

Вулиця була прокладена у 1982 році, у період активного розвитку житлового масиву Троєщина. Спочатку вона отримала назву на честь Теодора Драйзера – американського письменника, автора романів "Сестра Керрі" та "Американська трагедія".

Рішення про перейменування у 2023 році стало частиною ширшої кампанії з декомунізації та оновлення міської топоніміки Києва. Вибір імені Рональда Рейгана є символічним – 40-й президент США відомий своєю рішучою позицією проти радянської системи та підтримкою демократичних цінностей.

Рональд Рейган

Перейменування вулиці відображає не лише зміни у міській політиці, а й прагнення Києва наголосити на своїй прозахідній орієнтації. Ім’я Рональда Рейгана на карті української столиці стало символом історичних зв’язків між Україною та США, особливо актуальними у контексті сучасних геополітичних реалій.

Сучасна інфраструктура

Сьогодні вулиця Рональда Рейгана є повноцінною міською артерією з розвиненою інфраструктурою. Уздовж неї розташовані багатоповерхові житлові будинки заввишки від 9 до 16 поверхів, які забезпечують житлом тисячі київських сімей.

Типова забудова вулиці Рейгана у Києві

Особливого значення для мешканців має транспортна інфраструктура. У районі вулиці проходить лінія швидкісного трамвая – сучасного виду громадського транспорту, який забезпечує швидке та комфортне сполучення з іншими частинами міста. Вулицею курсують автобуси, тролейбуси та маршрутки. Соціальна інфраструктура також вражає своєю повнотою: тут функціонують ринок, стадіон, церква, гімназія, поштове відділення та поліклініка.

Транспорт на вулиці Рейгана

