Теперь носит имя отца новой украинской литературы: где в Киеве этот бульвар и как он назывался раньше

Бульвар в Днепровском районе Киева, который сегодня носит имя создателя "Энеиды", за 70 лет существования изменил три названия

За почти семьдесят лет своего существования эта улица трижды меняла название, отражая ключевые этапы развития украинского левобережья. Сегодня бульвар соединяет историческую память с современной городской инфраструктурой, оставаясь важной частью столичного пространства.

Бульвар Ивана Котляревского – одна из артерий Днепровского района Киева, прошедшая путь от типичного советского названия до чествования классика украинской литературы. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

От Центрального до Котляревского

Бульвар, носящий сегодня имя создателя бессмертной "Энеиды", имеет почти 70-летнюю историю. Его начала уходят в 1950-е годы, когда в рамках масштабной застройки киевского левобережья появился Центральный бульвар. Это было время активного строительства новых жилых массивов для работников столичных предприятий, когда Киев стремительно расширял свои границы.

В 1955 году эта территория вошла в состав Дарницкого бульвара – одной из ключевых транспортных артерий, формировавшей каркас новых районов. Однако настоящие преобразования начались в 1967-м после открытия метромоста и новой ветви метрополитена между станциями "Дарница" и "Комсомольская" (сегодня – "Черниговская"). Именно тогда часть Дарницкого бульвара выделили в отдельную магистраль и назвали Бульваром Труда – типичным для советской эпохи названием, подчеркивающим идеологические приоритеты того времени.

Метро "Дарница", 1967 год

Деколонизация городского пространства

Более полувека улица сохраняла советское название, пока в 2022 году Киевский городской совет не принял историческое решение. Бульвар Труды переименовали в Бульвар Ивана Котляревского – в честь выдающегося украинского писателя, автора первого произведения на новом украинском языке, классика национальной литературы.

Выписка из решения Киевсовета

Это решение стало частью масштабного процесса деколонизации киевской топонимики – возвращения столицы ее подлинной культурной идентичности. "Чествование памяти выдающихся деятелей украинской культуры" – так официально обосновали выбор нового названия депутаты горсовета.

Бульвар Ивана Котляреского в наше время

Интересно, что в Киеве уже существовала улица Котляревского в Жулянах, однако появление нового одноименного бульвара лишь подчеркнуло масштаб влияния этой фигуры на украинскую культуру. Ведь именно Иван Котляревский заложил основы современного украинского литературного языка, доказав его полноценность и художественную выразительность.

Чем интересен этот бульвар

Сегодня Бульвар Ивана Котляревского соединяет улицы Уинстона Черчилля и Гетьмана Павла Полуботко, создавая удобный пешеходный коридор в Днепровском районе. В доме №1/1 расположена Днепровская районная государственная администрация – один из ключевых органов местного самоуправления столицы. Здесь решаются вопросы, касающиеся жизни сотен тысяч киевлян.

Бульвар Ивана Котляревского и Днепровская районная администрация

Соцгород, в котором проходит бульвар, – это уникальный архитектурный ансамбль 1950-60-х годов. Широкие проспекты, просторные кварталы, зеленые зоны – все это создает особую атмосферу, где послевоенный модернизм сочетается с современной функциональностью. Район, построенный для рабочих, сегодня превратился в полноценный жилмассив с развитой инфраструктурой.

