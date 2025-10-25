Сповідався Паші "Мерседесу" і вбивав навіть дітей: що відомо про маніяка Онопрієнка

Паша "Мерседес" не заявив на вбивцю до міліції після його зізнань

Анатолій Онопрієнко — ім’я, яке стало синонімом жаху в 90-х. Він був найжорстокішим убивцею 20 століття. За кілька років він забрав життя 52 людей, серед яких — цілі родини, жінки і немовлята. Його злочини — одні із найстрашніших в історії України.

Що варто знати

Анатолій Онопрієнко, найжорстокіший серійний убивця 90-х, забрав життя 52 людей в Україні, включно з дітьми

Дитинство маніяка в дитбудинку та заздрість до західного світу вплинули на формування його "схему" — нічні напади на будинки, розстріл мешканців, пограбування і підпали

Його затримали у 1996 році, він отримав довічне ув'язнення замість смертної кари, а Паша "Мерседес" стверджував, що маніяк приходив до нього сповідатися

Онопрієнко родом із Черкащини, села Ласки. У віці три роки у нього померла мама, а тато пиячив і бив сина. Коли батько вдруге одружився, взагалі віддав Анатолія до дитбудинку.

Там Онопрієнкові було не солодко: старші діти його били, а однолітки — дражнили. Згодом він став кривдити дітей у відповідь і колов їх гострими предметами, після чого заслужив "авторитет" і знайшов собі друзів.

Пізніше Анатолій служив в армії, а після цього вступив до морського училища. Він добре заробляв, що дало йому можливість подорожувати. Однак коли поїздив по світу, став заздрити людям на Заході, які жили краще, ніж у СРСР. Через це Онопрієнко став возити контрабанду і грабувати людей. У 1989 році він скоїв перші убивства.

Анатолій Онопрієнко

"Схема" Онопрієнка

За даними слідства, схема Онопрієнка завжди була однакова — він вривався в приватні будинки, зазвичай уночі, і розстрілював мешканців із обрізу мисливської рушниці. Після цього він забирав гроші, прикраси і побутову техніку — не стільки заради наживи, скільки для того, щоб створити враження "пограбування". Потім часто підпалював оселю, щоб замести сліди.

Анатолій Онопрієнко

Його жертвами ставали звичайні українські сім’ї. У деяких випадках він убивав випадкових свідків, які опинялися поруч. Особливо шокували правоохоронців убивства дітей — наймолодшою жертвою було тримісячне немовля.

Як затримали Онопрієнка

Маніяка затримали 14 квітня 1996 року — його впіймали в місті Яворів. Він не чинив опір і навіть на допиті поводив себе спокійно, детально розповідаючи про скоєні злочини. Його справа налічувала 99 томів.

Анатолій Онопрієнко

Леонід Кучма хотів засудити Онопрієнка до смертної кари, але Україна тоді готувалася вступити до Ради Європи, що вимагало скасування цього покарання. Тому вбивця отримав довічне ув’язнення. Він просидів у в'язниці 17 років і помер 27 серпня 2013 року.

Анатолій Онопрієнко

Сповідь Паші "Мерседесу"

В одному з інтерв’ю митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, який тоді був настоятелем монастиря у Нововолинську, повідомив, що покаятися у гріхах до нього приходив Анатолій Онопрієнко. Вбивця зізнався Паші "Мерседесу" у злочинах і попросив здати його до поліції. Священник не зробив цього — він лише сказав, що якщо Анатолій продовжить убивати, його затримають.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що благав перед смертю Чикатило Дізнайтеся, де його поховали.