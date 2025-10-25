"Українці ще не готові". Коли і на яких умовах в Україні може закінчитись війна

Мир в Україні залежить також від Європи та США

Питання закінчення війни в Україні стоїть досить гостро, але наразі суспільство не готове до цього. Однак є передумови, що мирну угоду можуть підписати у 2026 році.

Що треба знати:

Аби закінчити війну в Україні, суспільство має бути готовим до реальних умов миру

Територіальні поступки не найстрашніше, що може чекати Україну

Цінність людського життя зростає щодня і це вплине на завершення війни

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова головному редактору OBOZ.UA Оресту Сохару. За її словами, готовність до завершення війни в Україні залежить від суспільства, адже воно впливає на рішення влади.

При цьому домовленість з територіальними поступками цілком можлива, це вже було в інших державах. Тому Україна теж може піти таким шляхом, і зараз це розуміють. Хоча ще два роки назад мир в країні дорівнював виходу на кордони 1991 року, зараз же не зовсім.

"Якщо це (територіальні поступки — ред.) ціна, яку ми маємо заплатити за нашу незалежність. То ми погоджуємося її платити. Території можна відвоювати, а повернути людей — ні", — каже Лібанова.

Наслідки обстрілу Києва 25 жовтня 2025

Вона додає, що зараз Запоріжжя та Дніпро у вразливому становищі. Україна будь-що немає пустити росіян на правий берег. Але говорити про мирну угоду зарано.

"У мене є сподівання, що наступного року все закінчиться, якщо тільки не дасть задню Європа і Штати. Якщо вони зрозуміли, що ми не утриманці, ми захисники і, власне кажучи, вони нам платять за те, що ми їх захищаємо", — пояснює експертка.

Лібанова каже, що цього року Україна не зможе виграти війну і закінчити її, бо українці не готові. Так, вони втомились від війни, але це не так погано, як малюють соціологи. Бо зараз втому прирівнюють до бажання миру, що не логічно, але має сенс. Адже чим більше бажання миру, закінчення терору та війни, тим швидше мир може прийти в Україну.

"Але це не означає, що ми погодимося на мир будь-який. Війна не закінчується, бо люди не готові прийняти. Сьогодні ми не готові, скажімо, політики можливо готові прийняти мир по лінії розмежування сьогоднішній, а люди — ні", — каже експертка.

За її словами, Україну очікує великий тиск під час підписання мирної угоди, треба буде йти на поступки. Але влада має пояснити суспільству це так, аби воно зрозуміло і прийняло нові умови. Йдеться саме про компроміс та більш реалістичну угоду. Однак і тут є нюанс, бо влада повинна бути єдина у своїх думках разом з опозицією.

"Треба, щоб була єдність між опозицією і владою. Я не бачу цього зараз, цього і близько немає", — каже Лібанова.

Резюмуючи вона додала, що Україна дипломатичним шляхом отримала свою незалежність, а зараз криваво відвойовує її. І війна виснажує усіх, особливо людей, які й грають роль у підписанні миру. До прикладу, два роки назад відмова від вступу у НАТО категорично не обговорювалась, зараз же суспільство може це сприйняти і погодитись на якісь часові межі.

"Але є речі, які вже сьогодні можна пояснювати і пояснити, а є такі, до яких суспільство ще не готове", — каже експертка.

