Список чоловіків скоротився? Хто і як може виїхати за кордон у жовтні 2025 року

Є обмеження навіть для 18-22-річних

На час воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Вони стосуються осіб від 18 до 60 років. Однак є й певні винятки для групи 18-22 роки.

Що треба знати:

Виїхати за кордон можуть чоловіки, яких виключили з військового обліку

Виїзд заброньованих дозволено зі згоди роботодавця

Студенти до 22 років можуть виїжджати за кордон

"Телеграф" розповість, які зміни очікуються у жовтні щодо виїзду за кордон та кому він дозволений. Зауважимо, що, окрім осіб, які зняті з військового обліку, виїзд дозволено військовим для реабілітації, лікування, навчання або у відпустку.

Виїхати за кордон у жовтні можуть:

батьки, у яких троє і більше дітей віком до 18 років;

чоловіки з інвалідністю першої, другої або третьої групи;

батьки, які доглядають за тяжкохворою дитиною або самостійно виховують дитину;

особи, близькі родичі яких загинули на війні.

Але це за умови оформленої відстрочки через ТЦК чи "Резерв+". Наявність одного з цих пунктів не робить чоловіка автоматично знятим з обліку, це треба зробити у відповідній структурі.

Виїзд студентів за кордон

Дозволено перетин кордону для осіб 18-22 роки, якщо вони не працюють в органах держвлади або місцевого самоврядування. Якщо ж вони обіймають такі посади, то можуть виїжджати у відрядження. Студенти старші 22 років можуть виїхати на семестр у рамках системи академічної мобільності.

Зауважимо, що на кордоні чоловіки обов'язково мають пред'являти військово-обліковий документ (електронний або паперовий) і закордонний паспорт.

Виїзд за кордон з бронюванням

У Держприкордонслужбі зазначали, що заброньовані чоловіки можуть виїжджати у відпустку або відрядження, якщо вони не обіймають певні держпосади. Для цього їм потрібно показати документи, що роботодавець, який і забронював людину, дає можливість виїжджати на відпочинок за кордон.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якого міста найбільше молоді виїхало за кордон.