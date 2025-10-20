Список чоловіків скоротився? Хто і як може виїхати за кордон у жовтні 2025 року
-
-
Є обмеження навіть для 18-22-річних
На час воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Вони стосуються осіб від 18 до 60 років. Однак є й певні винятки для групи 18-22 роки.
- Що треба знати:
- Виїхати за кордон можуть чоловіки, яких виключили з військового обліку
- Виїзд заброньованих дозволено зі згоди роботодавця
- Студенти до 22 років можуть виїжджати за кордон
"Телеграф" розповість, які зміни очікуються у жовтні щодо виїзду за кордон та кому він дозволений. Зауважимо, що, окрім осіб, які зняті з військового обліку, виїзд дозволено військовим для реабілітації, лікування, навчання або у відпустку.
Виїхати за кордон у жовтні можуть:
- батьки, у яких троє і більше дітей віком до 18 років;
- чоловіки з інвалідністю першої, другої або третьої групи;
- батьки, які доглядають за тяжкохворою дитиною або самостійно виховують дитину;
- особи, близькі родичі яких загинули на війні.
Але це за умови оформленої відстрочки через ТЦК чи "Резерв+". Наявність одного з цих пунктів не робить чоловіка автоматично знятим з обліку, це треба зробити у відповідній структурі.
Виїзд студентів за кордон
Дозволено перетин кордону для осіб 18-22 роки, якщо вони не працюють в органах держвлади або місцевого самоврядування. Якщо ж вони обіймають такі посади, то можуть виїжджати у відрядження. Студенти старші 22 років можуть виїхати на семестр у рамках системи академічної мобільності.
Зауважимо, що на кордоні чоловіки обов'язково мають пред'являти військово-обліковий документ (електронний або паперовий) і закордонний паспорт.
Виїзд за кордон з бронюванням
У Держприкордонслужбі зазначали, що заброньовані чоловіки можуть виїжджати у відпустку або відрядження, якщо вони не обіймають певні держпосади. Для цього їм потрібно показати документи, що роботодавець, який і забронював людину, дає можливість виїжджати на відпочинок за кордон.
