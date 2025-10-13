Чи не Київ і не Харків. З якого міста найбільше молодь виїжджає за кордон
Навіть у Дніпрі такого високого відсотка не спостерігається
З відкриттям кордонів для юнаків 18-22 в Україні почався відтік молоді. Вже відомо, з якого міста виїхало найбільше юнаків.
Що треба знати:
- Чому з названого експертом міста виїжджає так багато молоді
- Чи є міста в Україні, у яких цей відсоток низький
- Наскільки виїзд молоді вплине на країну
Як зазначила Ольга Насонова, співзасновниця Національної ресторанної асоціації, передає ТСН, найбільше за кордон виїжджає молодь зі Львова. І це досить серйозна проблема для міста.
Адже наразі відтік молоді становить 30% від загальної кількості колективу у закладі. Більшість з цих людей вже поїхала за кордон, а інша вже збирається. При цьому ні посада, ні сам заклад не вливають на це.
Насонова каже, що для Львова, як для більшості українських міст, відтік молоді серйозна проблема. При цьому в Харкові, Дніпрі чи Полтаві настільки високого відсотка не спостерігається. Ситуацію зі Львовом можна пояснити тим, що тут мешкають люди, у яких родичі за кордоном. І таких українців у Львові більше, ніж в інших містах України.
Водночас у Києві, як розповідає експертка, з 10 її знайомих кухарів виїхав лише один, інші залишились працювати. А от у Львові ситуація складніше. Наразі цьому не придають великого значення, але справжні наслідки відкриються незабаром.
