Дорога до Гоґвортсу? Чому на центральному вокзалі Києва пасажири не можуть вийти до 7 колії

Все виявилося не так загадково, як могло здатися

На Центральному залізничному вокзалі Києва після 6-ї колії одразу йде 8-ма. Також там немає четвертої колії для пасажирів. Вони не відображені на табло для мандрівників.

Відео про "відсутні" або "невидимі" колії опублікували в телеграм-каналі "Агент Києва". У ролику пасажир показує, що на табло після 6-ї відразу йде 8-а колії, а ось сьомої немає. Як виявилося, немає там і 4-ї колії.

Користувачі у коментарях почали ламати голови, чому дві колії приховані від пасажирів. Дехто навіть почав жартувати про дорогу до чарівної школи Гоґвортсу, як у фільмах про Гаррі Поттера.

Проте все виявилося набагато прозаїчніше. У прес-службі "Укрзалізниці" розповіли, що насправді 4 та 7 колії існують, але до них немає посадкових платформ і вони не використовуються для обслуговування пасажирів.

Ці "загадкові" колії потрібні обслуговування поїздів і технологічних операцій на залізничній станції. Також вони призначені для пропуску маневрових локомотивів, тимчасового відстою вагонів або їхнього перегону з одного кінця станції на інший.

Як виявилось, такі "невидимі" технічні колії є на всіх великих вокзалах України. Однак у більшості випадків пасажири цього навіть не помічають.

Центральний вокзал Києва. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як повернути квиток онлайн, якщо сайт УЗ видає помилку. Це можна зробити навіть після відправлення поїзда.