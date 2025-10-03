Трагічно загинув під час обвалу будинку: на кладовищі у Києві знайшли незвичайний пам’ятник молодому хлопцю (відео)

Двоє молодих людей знайшли мертвими після обвалу будинку

Ігор Шалигін — 20-річний хлопець, який трагічно загинув під час обвалу будинку на вулиці Богдана Хмельницького у Києві у 2016 році. На той час ця історія наробила багато галасу у ЗМІ. Тепер же на Берковецькому кладовищі знайшли могилу загиблого з незвичайним пам’ятником.

Що варто знати:

Ігор Шалигін загинув у Києві у 2016 році під час обвалу будинку

Він був сином бізнесмена із Луганської області

На його могилі стоїть незвичайна ростова скульптура

"Телеграф" розповідає, що відомо про трагедію і загиблого Ігоря Шалигіна, могила якого опинилася в центрі уваги.

Могила Ігоря Шалигіна

Обвал будинку в Києві — що відомо

25 лютого 2016 року в Києві з першого по п’ятий поверхи повністю обвалився будинок. Це сталося під час будівельних робіт із демонтажу внутрішньої стіни.

Рятувальники та інші екстрені служби зі спецтехнікою дві доби розбирали завали будівлі і шукали під ними людей. Шістьох постраждалих вдалося врятувати, проте двоє людей загинули. Серед них був 20-річний Ігор Шалигін, який, як виявилось, був замовником цих будівельних робіт.

Як писали у ЗМІ, Шалигін родом із Луганської області — з міста Антрацит, яке опинилося в російській окупації. Його батько В’ячеслав Шалигін — бізнесмен, який займався будівельними послугами та видобутком, збагаченням та агломерацією кам’яного вугілля. Сім’я жила у самому центрі Києва на Бессарабській площі. На їхню адресу було зареєстровано автомобіль загиблого Ігоря, а на його матері числилася фірма "Слава плюс".

Розбір завалів після обвалу будинку у Києві 2016 рік

Як виглядає могила Ігоря Шалигіна?

Днями в Instagram і TikTok поширилося відео з Берковецького кладовища у Києві, на якому можна побачити могилу того самого трагічно загиблого хлопця Ігоря Шалигіна. І вона привертає увагу своїм незвичайним пам’ятником.

Як бачимо, родина загиблого вшанувала його пам’ять, встановивши на могилі ростову скульптуру Ігоря із символічною аркою за спиною. Позаду арки написана епітафія російською мовою: "… Я только там, где нет меня. Вокруг тебя невидимый. Ты знаешь, без тебя и дня, прожить нельзя мне видимо".

Також біля пам’ятника стоять лампадки, але вази для квітів порожні. Ймовірно, до могили давно ніхто не приходив. Однак вона виглядає прибраною та впорядкованою.

