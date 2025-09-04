Міст в нікуди, але дуже красивий: в Україні є незвичайна пішохідна переправа з неймовірним виглядом (фото)

Цей міст збудували у 1982 році, він проходить через річку Тетерів

У Житомирі є незвичайний пішохідний міст, висота якого сягає 43 метри. Він проходить через каньйон річки Тетерів, яка протікає через місто і з нього відкривається приголомшливий краєвид. Ця переправа — справжня туристична принада міста.

"Телеграф" розповість, коли звели цей міст, чому він веде в нікуди і покаже ексклюзивні фото з переправою.

Пішохідний міст у Житомирі — що про нього відомо?

Цей підвісний пішохідний міст у Житомирі серед місцевих має славу "мосту закоханих". На ньому можна побачити безліч тих самих замочків, які чіпляють закохані пари, а ключі кидають у річку.

Пішохідний міст із Житомирі. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Міст є вантовою конструкцією на висоті 43 метри, а його протяжність — 350 метрів. Переправа тримається на двох пілонах заввишки 70 метрів. Вона була збудована у 1982 році з ініціативи місцевого чиновника з компартії Миколи Яковенка.

Внизу мосту гарна та доглянута набережна. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

За задумом авторів проекту, побудова мосту та встановлення пам’ятника партизанам на тому боці річки мали стати частиною робіт з розширення парку. Однак до Перебудови та розвалу Радянського союзу встигли збудувати лише переправу.

Таким чином вийшло, що міст веде в нікуди. Адже по той бік річки немає жодної туристичної чи міської інфраструктури, а лише зарості з протоптаними стежками.

З мосту на набережну можна спуститися широкими сходами. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

У 2016 році міська влада Житомира провела капітальний ремонт мосту із заміною покриття, фарбуванням та очищенням території. На це витратили із міського бюджету близько 2 мільйонів гривень.

Вже у 2020 році у Житомирі облаштували красиву набережну внизу мосту. Там розчистили та прибрали територію, посадили дерева, облаштували гарні сходи вниз від мосту до набережної. Особливу увагу привертає система освітлення парку, яка являє собою ніби розсип круглих ліхтарів. Увечері з мосту вони виглядають як розсипані намистини, що світяться.

Міст побудований через каньйон річки Тетерів. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Зараз набережна у Житомирі виглядає дуже красиво та сучасно. Тут багато лавок, кафешок, влітку можна орендувати катамарани для прогулянок водою. А з пішохідного мосту відкривається чудовий краєвид на каньйон та річку, особливо красиво тут на заході сонця. Тож якщо будете у Житомирі, обов’язково відвідайте цю пішохідну переправу.

Особливо атмосферно на мосту на заході сонця. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Набережною можна прогулятися навіть біля самої води. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

