Міст в нікуди, але дуже красивий: в Україні є незвичайна пішохідна переправа з неймовірним виглядом (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей міст збудували у 1982 році, він проходить через річку Тетерів
У Житомирі є незвичайний пішохідний міст, висота якого сягає 43 метри. Він проходить через каньйон річки Тетерів, яка протікає через місто і з нього відкривається приголомшливий краєвид. Ця переправа — справжня туристична принада міста.
"Телеграф" розповість, коли звели цей міст, чому він веде в нікуди і покаже ексклюзивні фото з переправою.
Пішохідний міст у Житомирі — що про нього відомо?
Цей підвісний пішохідний міст у Житомирі серед місцевих має славу "мосту закоханих". На ньому можна побачити безліч тих самих замочків, які чіпляють закохані пари, а ключі кидають у річку.
Міст є вантовою конструкцією на висоті 43 метри, а його протяжність — 350 метрів. Переправа тримається на двох пілонах заввишки 70 метрів. Вона була збудована у 1982 році з ініціативи місцевого чиновника з компартії Миколи Яковенка.
За задумом авторів проекту, побудова мосту та встановлення пам’ятника партизанам на тому боці річки мали стати частиною робіт з розширення парку. Однак до Перебудови та розвалу Радянського союзу встигли збудувати лише переправу.
Таким чином вийшло, що міст веде в нікуди. Адже по той бік річки немає жодної туристичної чи міської інфраструктури, а лише зарості з протоптаними стежками.
У 2016 році міська влада Житомира провела капітальний ремонт мосту із заміною покриття, фарбуванням та очищенням території. На це витратили із міського бюджету близько 2 мільйонів гривень.
Вже у 2020 році у Житомирі облаштували красиву набережну внизу мосту. Там розчистили та прибрали територію, посадили дерева, облаштували гарні сходи вниз від мосту до набережної. Особливу увагу привертає система освітлення парку, яка являє собою ніби розсип круглих ліхтарів. Увечері з мосту вони виглядають як розсипані намистини, що світяться.
Зараз набережна у Житомирі виглядає дуже красиво та сучасно. Тут багато лавок, кафешок, влітку можна орендувати катамарани для прогулянок водою. А з пішохідного мосту відкривається чудовий краєвид на каньйон та річку, особливо красиво тут на заході сонця. Тож якщо будете у Житомирі, обов’язково відвідайте цю пішохідну переправу.
Раніше "Телеграф" розповідав, як у центрі українського міста "вмирає" старовинний цвинтар. Серед стародавніх могил вигулюють собак, а поряд живуть люди.