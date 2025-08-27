Виїжджати за кордон до 22 років можна не всім? У МВС пояснили деталі

Важливі нюанси торкнулися посадових осіб

Оновлені правила перетину державного кордону України стосуються чоловіків віком від 18 до 22 років. Уряд спростив деякі обмеження, проте не всі представники цієї вікової категорії можуть виїхати за межі країни вільно.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ. За новими нормами, громадяни цієї вікової групи, які не займають визначених посад у державних органах чи органах місцевого самоврядування, отримали право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Для цього їм необхідно мати паспортний документ, що дозволяє виїзд за кордон, а також військово-обліковий документ, зокрема в електронній формі, який надається за вимогою прикордонників.

Водночас чоловіки, які обіймають керівні чи інші визначені посади в державних установах або органах місцевого самоврядування можуть виїжджати лише в службове відрядження за погодженням із відповідними органами. Це правило поширюється на осіб, зайнятих у центральних та місцевих органах влади, державних структурах і підрозділах, що забезпечують функціонування державного апарату.

Перетин кордону чоловіками до 22 років — що відомо

Чоловікам від повноліття до 21 року включно дозволили перетинати державний кордон. Механізм почне діяти після офіційного оприлюднення відповідної постанови Кабміну. Деякі урядові джерела наголошують, що остаточно говорити про зміни зарано до офіційного оприлюднення постанови.

Оновлені правила особливо важливі для студентів та тих, хто вже перебуває за кордоном, оскільки вони формалізують перебування чоловіків 18-21 року в інших країнах та врегульовують можливість виїзду без порушення вимог воєнного стану.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дехто побоюється, що нові правила виїзду спонукатимуть молодь залишати Україну.