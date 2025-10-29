"Мы Хэллоуин не празднуем — мы в нем живем": остроумные жизненные мемы о празднике в Украине

Во всем мире Хэллоуин празднуют с тыквами, летучими мышами и костюмами привидений, а вот украинцы — как всегда, по-особенному

Приближается Хэллоуин — самый мистический вечер года, когда мир превращается в сказку, пусть и немного страшную. Кафе и магазины соревнуются в самом "страшном" декоре, а украинцы ищут, где можно купить новинку "жуколад" — шоколад с настоящей личинкой зоофобуса, которая разрывает все тренды.

"Телеграф" вдохновился мистической атмосферой и создал несколько смешных картинок о приближающемся Хэллоуине. Украинцы особенные во всем — когда где-то на Вашингтонщине люди вырезают "фонарь Джека" из тыквы, у нас бабушка уже печет тыквенную кашу — потому что "не переводи добро". Однако мы стараемся не отставать и вырезаем страшные мордочки из тыквы, пусть даже они и не всегда отвечают нашим ожиданиям, так же как и костюмы на Хэллоуин.

Костюмы на Хэллоуин — ожидание и реальность

Как вырезать фонарь Джека: ожидание – реальность

Лучший костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин в детстве и взрослом возрасте

До Хэллоуин осталось не так много времени

И если иностранцы специально выключают свет, чтобы придать атмосфере мистичности, украинцы даже в темноте, которую устроили нам злые соседи, не теряют способности шутить и смеяться. Потому что юмор помогает пережить трудные времена.

Хэллоуин в темноте

Вот такой он — украинский Хэллоуин: меньше страха, больше смеха! Даже мемы у нас по-домашнему теплые и уютные. Кроме последнего.

Лучший подарок для украинцев на Хэллоуин был бы таким

Напомним, "Телеграф" рассказывал о трех вариантах бюджетных костюмов на Хэллоуин, которые можно сделать самому.