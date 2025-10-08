Держава витрачає мільйони на перегляд "порно"? Нєбитов пояснив навіщо

Поліція, купуючи "цікавий" контент, насправді виконує свою роботу, пояснював заступник голови НПУ

Видання "Економічна правда" підрахувало, що з 2022 року влада могла витратити приблизно 5 млн гривень на судові засідання у справах з розповсюджувачами "пікантних" фото та відео, засудивши загалом менш як 300 осіб. Така ж сума, як стверджується, була витрачена на експертизу "полунички", але ці витрати перекладають на засуджених осіб.

З бюджету України витрачаються мільйони гривень на перегляд експертами "дорослого контенту", які мають підтвердити "аморальність" фото та відео, аби людина, яка розповсюджує порно, отримала справедливий вирок у суді. Заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов раніше пояснював в інтерв'ю "Телеграфу", навіщо правоохоронці здійснюють "контрольні закупки" матеріалів "цікавого" змісту.

Він наголошував, що згідно зі ст. 301 Кримінального кодексу, виготовлення, збут чи розповсюдження порнографічних матеріалів є правопорушенням, за яке покладається відповідна відповідальність. Оскільки одним з основних обов’язків поліції є протидія кримінальним правопорушенням, в цьому контексті правоохоронці просто виконують свої обов’язки.

Більше про це читайте у публікації: "Поліція за те, щоб люди мали зброю, в тому числі короткоствольну. Але за певних умов, — генерал Андрій Нєбитов".

Оперативна закупка забороненого контенту є різновидом контролю за вчиненням злочину, який регламентує стаття 271 Кримінального процесуального кодексу.

Якщо простіше, то це інструмент отримання доказів у розслідуванні. І вона не означає, що поліцейський отримує сексуальні послуги, — наголосив Андрій Нєбитов.

В Україні, пояснив він, дозволено саме еротичний контент. Телебачення наразі дає доступ до перегляду еротичного контенту за умов, передбачених Законом України "Про медіа", в країні працюють стриптиз-клуби та спеціалізовані магазини товарів сексуального призначення, тобто секс-шопи. Тому важливо розділяти "еротичний контент" та "порно", бо саме за останнє сьогодні передбачена відповідальність, наголосив начальник кримінальної поліції.

У більшості країн світу комерційне порно введено у легальний обіг, який контролює держава. Влада видає ліцензії на відповідну діяльність, реєструє її, забезпечує механізми захисту осіб, які беруть участь у створенні контенту, отримуючи за це нагороду у вигляді чесних податків. Так само, підкреслив поліцейський, введено чіткі механізми відповідальності за порушення у цій сфері, зокрема, за різноманітні супутні злочини – від порнопомсти й розповсюдження порно без згоди особи, яка у ньому зображена, до порушення авторських прав і навіть торгівлі людьми.

"Вважаю, що це один із гарних прикладів цивілізованого розв'язання цього питання без хейту та звинувачень", — наголошував заступник голови Національної поліції України.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що моделі OnlyFans Альоні Омович український депутат подарував розкішний годинник Richard Mille вартістю 200 тисяч доларів.