Пішоходи вбивають себе самі? У поліції розповіли, скільки українців постраждало у ДТП у 2025 році

Статистика ДТП с постраждалими змушує задуматися

З початку року в Україні загинули або отримали травми громадяни в 16 423 дорожньо-транспортних пригодах (ДТП), 345 з аварій сталися за участі пішоходів, які порушували Правила дорожнього руху (ПДР).

У Департаменті комунікації Національній поліції України з посиланням на дані Патрульної поліції у відповідь на запит "Телеграфа" повідомили статистику щодо ДТП.

Правоохоронці написали, що з початку року станом на 31 серпня 2025 року на території країни зареєстровано 16 423 ДТП із загиблими або травмованими.

В департаменті додали, що за той самий період зареєстровано 345 ДТП за участю пішоходів, які загинули або отримали травми через порушення Правил дорожнього руху.

Раніше у Департаменті патрульної поліції поінформували, що протягом перших семи місяців 2025 року в Україні сталася 2 531 ДТП із загиблими або травмованими дітьми.

У цих аваріях загинула 91 дитина, а ще 2 904 — дістали травми різного ступеня тяжкості. Значна частина пригод пов'язана з порушенням правил дорожнього руху самими підлітками: зареєстровано 510 таких ДТП, у яких загинули 18 дітей, а 626 — травмовано.

Нагадаємо, в Україні готуються змінити законодавство у сфері дорожнього руху, посиливши відповідальність для водіїв-порушників, особливо за перевищення швидкості. Однією з ключових пропозицій є скасування "допустимого" перевищення швидкості менше ніж на 20 км/год та збільшення максимального штрафу до 3 400 грн.