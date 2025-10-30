Рус

Рахунки в Італії, квартири в Києві та заміський будинок: що відомо про суддю Константінову, яка судила Кудрицького

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Суддя Крістіна Константінова
Суддя Крістіна Константінова. Фото Колаж "Телеграф"

Службове житло СБУ, три квартири та будинок на 260 кв. м: що вказала у декларації суддя Христина Константінова

Суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова, яка відправила в СІЗО голову "Укренерго" Володимира Кудрицького, володіє кількома квартирами в столиці, заміським будинком та автомобілем Toyota RAV4. А на додачу — має рахунки не лише в українських банках, а й у двох фінансових установах в Італії.

"Телеграф" розповідає, що вдалося знайти в декларації та біографії судді, відомої зокрема й своїми скандальними рішеннями проти українських активістів.

Суддя Печерського суду Крістіна Константінова
Суддя Печерського суду Крістіна Константінова

Три квартири, будинок на Київщині та Toyota RAV4: які активи має суддя?

У декларації за 2024 рік суддя вказала володіння кількома квартирами та будинком. Найбільша з них — квартира площею 149,3 квадратних метрів у Києві, придбана у 2021 році вартістю понад 1,52 млн грн. У ній зареєстровані також діти судді — син Матвій Тарасюк і донька Мілана Кицюк.

Квартира у власності судді Крістіни Константінової
Квартира у власності судді Крістіни Константінової

Ще одна квартира, площею 87,18 квадратних метрів, перебуває у користуванні сім’ї Константінової як службове житло Служби безпеки України. Крім того, у власності судді є житловий будинок у селі Віта-Поштова на Київщині, загальною площею 259,9 кв. м, вартістю 2,8 млн грн. Частину приміщень у ньому зареєстровано за іншими особами, зокрема за громадянами України Віктором Кицюком та Тетяною Бадрак. Також задекларована ще одна квартира в Києві площею 103,4 кв. м, придбана у 2020 році.

В автопарку судді — Toyota RAV4 2019 року випуску, придбана у 2020 році за 828 тисяч гривень. Іншого рухомого чи цінного майна у декларації не зазначено.

Машина, яку придбала суддя Крістіна Константінова
Машина, яку придбала суддя Крістіна Константінова

Закордонні банківські рахунки та накопичення сина в євро

За звітний рік Константінова отримала 2 020 837 гривень заробітної плати, а також близько 410 тисяч гривень аліментів на дітей. Окремо вона задекларувала 1 тисячу гривень процентів від депозитів у "ПриватБанку".

Доходи, задекларовані суддею
Доходи, задекларовані суддею

Суддя зберігає 10 тисяч євро готівкою та має низку рахунків у банках: "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Радабанк".

Крім того, Константінова відкрила два рахунки в Італії — у банках Fineco Bank (Мілан) та Monte dei Paschi di Siena (Сієна). На цих рахунках зберігається понад 25 тисяч євро.

Її син Матвій також має рахунки у "ПриватБанку" з коштами у гривнях та євро, загалом понад 14 тисяч євро.

У жовтні 2023 року суддя задекларувала позику на 25 тисяч євро від громадянки України Ніни Навроцької. Частину боргу — 15 тисяч євро — вона вже повернула, залишок становить 10 тисяч євро. Інших фінансових зобов’язань або корпоративних прав у декларації не вказано.

Грошові активи судді Крістіни Константінової
Грошові активи судді Крістіни Константінової

Дозволила обшуки в активістів Автомайдану та домашній арешт Ратушного: найгучніші скандали судді

Крістіна Константінова народилася у 1977 році в Сіверськодонецьку. Суддівську кар’єру розпочала у 2003 році, а вже у 2009 році була обрана безстроково Указом президента Леоніда Кучми. Відтоді працює у Печерському районному суді міста Києва.

Серед найгучніших скандалів:

  • У 2015 році слідчий ГПУ звернувся до судді Константінової із проханням надати дозвіл на доступ до телефонних з’єднань Януковича з російськими абонентами. Розгляд справи неодноразово переносився, і дозвіл так і не було надано.
  • У 2016 році суддя дозволила провести незаконний обшук у активіста Автомайдану. Згодом ухвалу визнали протиправною через відсутність у ній правових підстав для таких дій.
  • У 2018 році через відпустку судді Константінової не було продовжено запобіжний захід Кирилу Островському, який збив на смерть дитину у Києві. Підозрюваний вийшов на волю.
  • У 2021 році донька судді, Настя Константінова, опинилася у центрі скандалу після публікації відео, де виправдовувала анексію Криму та ображала українців. Того ж року її врятував від покарання за п’яне водіння інший суддя.
Донька судді Анастасія Тарасюк
Донька судді Анастасія Тарасюк

Крістіна Константінова відома гучними справами, в яких вона брала участь. Так, вона ухвалювала рішення про домашній арешт громадських діячів Сергія Філімонова та Романа Ратушного у справі так званих "дверей на Банковій" і "чорного квадрату". Обидва активісти у 2022 році добровільно пішли на фронт, де Роман Ратушний загинув під Ізюмом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Дмитро Гандзій відмовився змінювати у своєму рішенні формулювання "рашистська педерація" на "Російська Федерація". За словами судді, це не є технічною помилкою, а "цілком коректне визначення вказаної недодержави".

Теги:
#Печерський суд #Судді #Декларація #Володимир Кудрицький