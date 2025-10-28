Суддя відмовився виправляти "помилку" у назві Росії у рішенні та став героєм мережі

Змінити формулювання у рішенні суду просив заявник

Суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Дмитро Гандзій відмовився виправляти у своєму рішенні словосполучення "рашистська педерація" на "Російська Федерація". Суддя заявив, що це не описка, а цілком коректна назва "вказаної недодержави".

Що треба знати:

Суддя з Одещини у рішенні суду використав вираз "рашистська педерація"

Справа стосувалася встановлення юридичного факту спорідненості між заявником та його братом, що загинув на війні

Суддя відмовився виправляти "описку", наголосивши, що це не помилка

Як повідомляє "Думська", таке визначення Росії Гандзій дав у рішенні у цивільній справі: позивач просив встановити юридичного факту спорідненості між ним та його братом, що загинув на війні. Згодом заявник клопотав про виправлення слів "рашистська педерація", але отримав відмову.

Як суддя обґрунтував відмову

Дмитро Гандзій

Суддя Дмитро Гандзій пояснив, що заява про виправлення описки не підлягає задоволенню, адже вираз "рашистська педерація" в рішенні суду жодним чином не впливає на суть ухваленого судом рішення. Воно стосувалося встановлення юридичного факту родинних відносин між заявником і його загиблим на російсько-українській війні братом — військовослужбовцем.

…і не може мати наслідків або певних ускладнень для заявника і не є опискою або некоректною назвою вказаної недодержави, яка 24.02.2022 р. оголосила проти нашої держави відкриту неспровоковану, агресивну і загарбницьку війну, продовживши тим самим агресію по відношенню до України, яка вже триває 11 років, Дмитро Гандзій

Як українці реагують на вчинок судді

Українці захоплюються вчинком та позицією судді Гандзія. Проте дехто вказує, що через некоректну назву країни-агресора, рішення нібито не матиме юридичної сили. Їм відповіли, що на виконання рішення це впливу не матиме. Ось деякі з коментарів:

Ікона

Красень

Усі розумники які пишуть, що суддя молодець, тепер підіть дружно, і виконайте рішення суду про стягнення з рашистської педерації компенсації

Там же ж рішення про встановлення факту, тому на виконання в цій ситуації таке визначення не впливає аж ніяк. Думаю суддя це розумів чудово

Молодець суддя

Честь

Супер! Так тримати! А до стягнення з педерації це відношення немає

Раніше "Телеграф" розповідав, що суддя з Одеси Любов Токмілова під час війни придбала квартиру за кордоном та елітне авто. А допомогли їй у цьому грошові подарунки від сім’ї, пов’язаної з компанією, заснованою росіянами.