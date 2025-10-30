Счета в Италии, квартиры в Киеве и загородный дом: что известно о судье Константиновой, которая судила Кудрицкого

Служебное жилье СБУ, три квартиры и дом на 260 кв. м: что указала в декларации судья Кристина Константинова

Судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова, отправившая в СИЗО главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, владеет несколькими квартирами в столице, загородным домом и автомобилем Toyota RAV4. А вдобавок имеет счета не только в украинских банках, но и в двух финансовых учреждениях в Италии.

"Телеграф" рассказывает, что удалось найти в декларации и биографии судьи, известной в том числе и своими скандальными решениями против украинских активистов.

Судья Печерского суда Кристина Константинова

Три квартиры, дом в Киевской области и Toyota RAV4: какие активы имеет судья?

В декларации за 2024 год судья указала владение несколькими квартирами и домом. Самая большая из них – квартира площадью 149,3 квадратных метров в Киеве, приобретенная в 2021 году стоимостью более 1,52 млн грн. В ней зарегистрированы также дети судьи – сын Матвей Тарасюк и дочь Милана Кицюк.

Квартира в собственности судьи Кристины Константиновой

Еще одна квартира площадью 87,18 квадратных метров находится в пользовании семьи Константиновой как служебное жилье Службы безопасности Украины. Кроме того, в собственности судьи есть жилой дом в селе Вита-Почтовая в Киевской области, общей площадью 259,9 кв. м, стоимостью 2,8 млн грн. Часть помещений в нем зарегистрирована за другими лицами, в частности, за гражданами Украины Виктором Кицюком и Татьяной Бадрак. Также задекларирована еще одна квартира в Киеве площадью 103,4 кв. м, приобретенная в 2020 году.

В автопарке судьи — Toyota RAV4 2019 года выпуска, приобретенная в 2020 году за 828 тысяч гривен. Другого движимого или ценного имущества в декларации не указано.

Машина, которую приобрела судья Кристина Константинова

Зарубежные банковские счета и накопление сына в евро

За отчетный год Константинова получила 2020837 гривен заработной платы, а также около 410 тысяч гривен алиментов на детей. Отдельно она задекларировала 1 тысячу гривен процентов от депозитов в "ПриватБанке".

Доходы, задекларированные судьей

Судья хранит 10 тысяч евро наличными и имеет ряд счетов в банках: "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Радабанк".

Кроме того, Константинова открыла два счета в Италии – в банках Fineco Bank (Милан) и Monte dei Paschi di Siena (Сиена). На этих счетах хранится более 25 тысяч евро.

Ее сын Матвей также имеет счета в "ПриватБанке" с денежными средствами в гривнах и евро, в общей сложности более 14 тысяч евро.

В октябре 2023 года судья задекларировала ссуду на 25 тысяч евро от гражданки Украины Нины Навроцкой. Часть долга – 15 тысяч евро – она уже вернула, остаток составляет 10 тысяч евро. Других финансовых обязательств или корпоративных прав в декларации не указано.

Денежные активы судьи Кристины Константиновой

Разрешила обыски у активистов Автомайдана и домашний арест Ратушного: самые громкие скандалы судьи

Кристина Константинова родилась в 1977 году в Северодонецке. Судейскую карьеру начала в 2003 году, а уже в 2009 году была избрана бессрочно Указом президента Леонида Кучмы. С тех пор работает в Печерском районном суде города Киева.

Среди самых громких скандалов:

В 2015 году следователь ГПУ обратился к судье Константиновой с просьбой предоставить разрешение на доступ к телефонным соединениям Януковича с российскими абонентами . Рассмотрение дела неоднократно переносилось, и разрешение так и не было предоставлено.

. Рассмотрение дела неоднократно переносилось, и разрешение так и не было предоставлено. В 2016 году судья разрешила провести незаконный обыск у активиста Автомайдана . Впоследствии определение признали противоправным из-за отсутствия в нем правовых оснований для таких действий.

. Впоследствии определение признали противоправным из-за отсутствия в нем правовых оснований для таких действий. В 2018 году из-за отпуска судьи Константиновой не была продлена мера пресечения Кириллу Островскому , который сбил насмерть ребенка в Киеве. Подозреваемый вышел на свободу.

, который сбил насмерть ребенка в Киеве. Подозреваемый вышел на свободу. В 2021 году дочь судьи Настя Константинова оказалась в центре скандала после публикации видео, где оправдывала аннексию Крыма и оскорбляла украинцев. В том же году ее спас от наказания за пьяное вождение другой судья.

Дочь судьи Анастасия Тарасюк

Кристина Константинова известна громкими делами, в которых она участвовала. Так, она принимала решение о домашнем аресте общественных деятелей Сергея Филимонова и Романа Ратушного по делу так называемых "дверей на Банковой" и "черного квадрата". Оба активиста в 2022 году добровольно ушли на фронт, где Роман Ратушный погиб под Изюмом.

