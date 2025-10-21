Розкішне "нічого": суддя з Одеси живе у казці з чистою декларацією (фото)

Суддя Київського районного суду Одеси Юлія Федулєєва задекларувала величезну елітну квартиру, яку раніше забула згадати. Але це не єдина розкіш у життя слуги Феміди.

"Телеграф" розповідає про декларацію судді з Одеси.

Юлія Федулєєва: як суддя потрапила у скандал у ЗМІ

Юлія Федулєєва

Юлія Федулєєва потрапила у скандал, коли ЗМІ дізналися, що вона не задекларувала квартиру в Одесі. Стверджується, що саме після розголосу суддя подала оновлений документ, де з’явилася елітна нерухомість.

Декларація Федулєєвої

Що у декларації одеської судді

Перше, що впадає у вічі у декларації Федулеєвої — це величезна квартира в Одесі, в якій та має право на проживання зі своїм чоловіком. Вона оформлена на Любов Тамбовцеву, ймовірно, родичку судді. Варто згадати, що дівоче прізвище Федулєєвої, за даними ЗМІ, саме Тамбовцева.

Вартість квартири у декларації не вказана.

Також у розпорядженні сімейства судді знаходиться ще кілька об’єктів нерухомості, проте всі вони записані на чоловіка пенсіонера та підприємця:

Квартира в Одесі на 47 кв.

Земельна ділянка на 20000 квадратів.

Крім нерухомості, сім’я користується двома елітними автомобілями, проте офіційно не володіє ними:

Audi Q8 2019 випуску, оформлений на Василя Івановича Сербіна. Машиною користується Ігор Федулєєв за довіреністю та усною домовленістю.

BMW X7 2024 року, що належить Олександру Вікторовичу Тамбовцеву (по батькові судді Олександрівна). Автомобіль також перебуває у користуванні Ігоря Федулєєва за усною домовленістю.

Автомобілі сім’ї судді

Ці автомобілі преміумкласу на ринку коштують від 1,5 до 3 мільйонів гривень кожен.

Доходи:

Суддя Федулєєва за 2024 рік заробила півтора мільйона гривень та ще майже півтора мільйона отримала у подарунок від Олександра Тамбовцева.

Доходи Федулеєвої

Дохід Ігоря Федулєєва включав 1,97 мільйона гривень від продажу рухомого майна (покупець — Олена Кущ), 909 тисяч гривень прибутку від підприємницької діяльності та 18 тисяч гривень пенсійних виплат.

У розділі про заощадження зазначено, що Юлія Федулєєва зберігає готівкою 45 тисяч доларів та 300 тисяч гривень, а її чоловік — 69 тисяч доларів та 90 тисяч гривень.

Заощадження

Підозріле "нічого" — чому декларація слуги Феміди викликає питання у ЗМІ

Як пише бюро Absolution, той факт, що у Федулєєвої відсутнє право власності на елітні активи нібито може говорити про спробу їх приховування.

