"Не ваша справа": суддя з Миротворця отримує величезну зарплату та живе у підозрілому будинку (фото)

Суддя Київського апеляційного суду Іван Рибак, який засинав на засіданнях та був внесений до бази "Миротворець", заробляє пристойні суми, служачи Феміді. Але його декларація видалася підозрілою НАЗК.

"Телеграф" розповідає про стан відомого київського судді.

Хто такий Іван Рибак — від "Миротворця" до конфузу на засіданні

Іван Рибак – суддя Київського апеляційного суду. Він має солідний послужний список, проте деякі справи в ньому виявилися скандальними. Так, наприклад, як пише ТСН, Суддя Іван Рибак прийняв низку вкрай сумнівних рішень, наприклад, у справах підозрюваних у корупції екссудді Київського апеляційного адмінсуду Ігоря Петрика, колишнього керівника державного підприємства "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журила, експомічника Миколи Азарова та директора компанії "Танос Текнолоджи" Миколи Петренка.

У базі "Миротворець" його прізвище вказується у переліку суддів, причетних до переслідування активістів останнього Майдану.

Фонд "Деюре" стверджує, що Рибак входив до колегії суддів, які відпустили під домашній арешт Дмитра Садовника, ексзаступника командира роти Беркут, якого звинувачують у вбивстві 39 учасників Майдану.

Також Рибак за час роботи в суді встиг побувати і в конфузних ситуаціях, наприклад, він відзначився на засіданні у справі родини Гринкевичів. Останні, нагадаємо, підозрюються у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Рибак під час засідання буквально заснув. Відео завірусилося у мережі.

На кадрах можна побачити, як суддя тихенько спить під час розгляду справи і лише іноді реагує на окремі слова, намагаючись розплющити очі. Щоправда, йому це не надто вдавалося.

"Феміда не сліпа, вона просто спить", — підписали відео користувачі мережі.

Що у декларації київського судді

Згідно з даними у декларації за 2024 рік, судді належить:

квартира у Києві на 50 квадратів (від держави);

спільна квартира із дружиною у столиці на 100 квадратів;

два гаражі;

Його дружині належить земельна ділянка у селі Мощун Київської області (12 соток);

Також у неї є недобудована квартира у Києві на 57 квадратів, яка була придбана у 2007 році.

У графі транспортних засобів зазначено, що Іван Рибак має автомобіль Volkswagen Touareg 2019 року випуску. Він був куплений у 2020 році за 1340000 грн.

За 2024 рік Рибак заробив:

3 159 951 гривень зарплати у суді;

Також він одержав пенсію у розмірі 785 182 гривень;

Відсотки з банку становили 25 981 гривень.

Його дружина тим часом заробила 113 600 грн. у Фінансово-правовому коледжі. Відсотки в банку — 1475 грн.

Заощадження:

Готівкою суддя зберігає 300 000 гривень, 40 000 доларів (понад півтора мільйона гривень) та 35 000 євро (~ півтора мільйона гривень). На банківських рахунках у нього загалом 704 602 гривні, а його дружини на банківських рахунках загалом — 5 441 грн.

Розслідування у ЗМІ та підозра НАЗК

Незважаючи на зазначені дані у декларації журналісти-розслідувачі вирішили детальніше вивчити статки судді та виявили кілька підозрілих мометів, які потім зацікавили і НАЗК.

Зокрема, у матеріалі проєкта "Хапуга.ua" йдеться про те, що журналістам вдалося виявити, що дружина судді Олена Анатоліївна насправді може нібито проживати у великому будинку десь за містом. Розташування цього будинку вдалося встановити. Ним є котедж майже 300 квадратних метрів, розташований у селі Тарасівка під Києвом. Він зареєстрований на тещу судді – Макаренко Марію Андріївну.

Працівник, який там виконував якісь роботи, сказав журналістам, що в цьому будинку проживає теща судді. Проте сама власниця Марія повідомила, що у її будинку проживають донька Олена та її чоловік Іван Олексійович Рибак, а сама мешкає по сусідству у невеликому будинку. Жінка каже, що будинок будували за спільні гроші.

Дружина судді Олена також заявила, що будинок будували за спільні кошти.

Також журналісти зазначили, що у 2006 році дружина судді стала власницею земельної ділянки у 12 соток у селі Мощун під Києвом. А у 2021 році родина Рибак викупила ще 12 соток — сусідню ділянку.

За даними гугл-карти, там збудовано свіжий фундамент площею 150 квадратних метрів, отже, підозрюють розслідувачі, – це також об’єкт незавершеного будівництва. І ні нової дільниці, ні фундаменту у декларації немає.

Також журналісти виявили підозріле та з автопарком судді. Так, 2021 року в декларації судді з’являється Volkswagen Touareg, а Toyota rav4, яка належала дружині судді – зникає. Toyota зареєстрували на сина, але користуватися нею, стверджується у матеріалі, продовжує суддя.

Реакція НАЗК

Як пише ТСН, після виходу сюжету "Хапуга.ua" Національне агентство із запобігання корупції, провело повну перевірку його декларацій і знайшло там не одне порушення. Матеріали вже направили до суду.

В офіційному листі Агентство підтвердило, що суддя не задекларував майно на 1 580 000 гривень:

"За результатами повних перевірок декларацій за 2021 — 2023 роки, встановлено ознаки правопорушення, а саме відображення суб’єктом декларування недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 526 838,00 грн, 527 656,40 грн та 526 838,00 грн відповідно, чим порушено вимоги Закону про запобігання корупції".

Як відреагував суддя

На прямі питання щодо нерухомості своєї сім’ї суддя, як пише ТСН, просто відмовчується.

Я нічого вам не розповідатиму. Там у протоколі все написано заявив Рибак

Суддя Рибак різко відповів, що все це не наша справа. На запитання чиє відповідає, що його дружини.

