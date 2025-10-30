Це місце любили дорослі й діти: якою була ковзанка "Снігова королева" у Луцьку

Ковзанку майже знесли, проте нову ще не збудували

Ковзанка "Снігова королева" на вулиці Чорновола в Луцьку тривалий час була одним із популярних місць відпочинку містян та гостей міста, де вони, особливо взимку, любили кататись на ковзанах. Проте в жовтні 2025 року ця історія добігла кінця: арену почали демонтувати, щоб звільнити майданчик під будівництво нового житлового комплексу.

"Телеграф" пропонує згадати, якою була ця арена.

Історія ковзанки "Снігова королева" почалася в грудні 2007 року. Тоді покататись на ковзанах там можна було просто неба. Вже у 2008 році її перебудували та накрили дахом. Після цієї модернізації "Снігова королева" стала єдиною критою ковзанкою у Волинській області. Провести час та покататись на ковзанах сюди приїжджали з сусідніх населених пунктів. Ковзанка була досить популярним місцем для зимових розваг та спортивних заходів.

"Снігова королева" була одним з найулюбленіших місць для розваг

"Снігова королева" слугувала базою для місцевого хокейного клубу "Луцьк" — тут проводили тренування та домашні матчі. Крім того, на льодовій арені на постійній основі проводили турніри, в тому числі для дітей.

На "Сніговій королеві" проводили хокейні турнири

Влітку 2025 року депутати Луцькради погодили детальний план території на вулиці Чорновола. Відповідно до документа, на місці "Снігової королеви" мають збудувати житловий комплекс, а льодова арена переміститься на територію Луцького національного технічного університету.

Арени, де колись катались на ковзанах уже нема Фото konkurent.ua

На новій локації обіцяють збудувати більший за розмірами об’єкт, де розділять дитячий та дорослий спорт. Проєкт також включає облаштування зони харчування та впровадження енергоефективних технологій. Проте нової ковзанки ще немає.

