Это место любили взрослые и дети: каким был каток "Снежная королева" в Луцке
Каток почти снесли, но новый еще не построили
Каток "Снежная королева" на улице Чорновила долгое время был одним из популярных мест отдыха горожан и гостей города, где они, особенно зимой, любили кататься на коньках. Однако в октябре 2025 года эта история подошла к концу: арену начали демонтировать, чтобы освободить площадку под строительство нового жилого комплекса.
"Телеграф" предлагает вспомнить, какой была эта арена.
История катка "Снежная королева" началась в декабре 2007 года. Тогда покататься на коньках там можно было под открытым небом. Уже в 2008 году его перестроили и накрыли крышей. После этой модернизации "Снежная королева" стал единственным крытым катком в Волынской области. Провести время и покататься на коньках сюда приезжали из соседних населенных пунктов. Каток был довольно популярным местом для зимних развлечений и спортивных мероприятий.
"Снежная королева" служила базой для местного хоккейного клуба "Луцк" — здесь проводили тренировки и домашние матчи. Кроме того, на ледовой арене на постоянной основе проводились турниры, в том числе для детей.
Летом 2025 депутаты Луцкого городского совета согласовали детальный план территории на улице Чорновила. Согласно документу, на месте "Снежной королевы" должны построить жилой комплекс, а ледовая арена переместится на территорию Луцкого национального технического университета.
На новой локации обещают построить более крупный объект, где разделят детский и взрослый спорт. Проект также включает в себя обустройство зоны питания и внедрение энергоэффективных технологий. Однако нового катка еще нет.
