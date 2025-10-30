Это место любили взрослые и дети: каким был каток "Снежная королева" в Луцке

Каток почти снесли, но новый еще не построили

Каток "Снежная королева" на улице Чорновила долгое время был одним из популярных мест отдыха горожан и гостей города, где они, особенно зимой, любили кататься на коньках. Однако в октябре 2025 года эта история подошла к концу: арену начали демонтировать, чтобы освободить площадку под строительство нового жилого комплекса.

"Телеграф" предлагает вспомнить, какой была эта арена.

История катка "Снежная королева" началась в декабре 2007 года. Тогда покататься на коньках там можно было под открытым небом. Уже в 2008 году его перестроили и накрыли крышей. После этой модернизации "Снежная королева" стал единственным крытым катком в Волынской области. Провести время и покататься на коньках сюда приезжали из соседних населенных пунктов. Каток был довольно популярным местом для зимних развлечений и спортивных мероприятий.

"Снежная королева" была одним из самых любимых мест для развлечений

"Снежная королева" служила базой для местного хоккейного клуба "Луцк" — здесь проводили тренировки и домашние матчи. Кроме того, на ледовой арене на постоянной основе проводились турниры, в том числе для детей.

На "Снежной королеве" проводили хоккейные турниры

Летом 2025 депутаты Луцкого городского совета согласовали детальный план территории на улице Чорновила. Согласно документу, на месте "Снежной королевы" должны построить жилой комплекс, а ледовая арена переместится на территорию Луцкого национального технического университета.

Арены, где когда-то катались на коньках, уже нет Фото konkurent.ua

На новой локации обещают построить более крупный объект, где разделят детский и взрослый спорт. Проект также включает в себя обустройство зоны питания и внедрение энергоэффективных технологий. Однако нового катка еще нет.

