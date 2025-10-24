Робив переоблік зефірок: у мережі сміються з чергового пухнастого "касира" в "Аврорі" (фото)

Вусатий "співробітник" Аврори розвеселив мережу

У мережі магазинів "Аврора" пухнасті "касири" давно перестали бути рідкістю. Чергового кота на касі днями помітили у Кременчуці Полтавської області.

Відповідне фото опублікували у соцмережі Threads. Авторка публікації жартома поскаржилася на ігнор від "співробітника" магазину.

За її словами, "новий працівник" не привітався, не посміхнувся і навіть не глянув у її бік.

"Сидів на касі, навіть не глянувши в мій бік, просто муркнув і відвернувся. Можливо, у нього осінній депрешн?", — написала інтернет-користувачка.

Кіт на касі в мультимаркеті "Аврора"

Кіт дивиться у вікно на осінній пейзаж

І справді на знімках виглядає, ніби тварина, дивлячись у вікно, сумує через настання осені. Адміністрація мультимаркету швидко відреагувала на "скаргу".

"Його можна зрозуміти. Але домовимося з ним, щоб наступного разу таки розвернувся до вас", – пообіцяли в "Аврорі".

Українці жартують, що "Аврорі" треба додати котика на логотип, оскільки в мультимаркетах саме цієї торгової мережі у будь-якому місті часто можна зустріти пухнастих "співробітників".

Хтось зазначив, що кіт просто був зайнятий – робив переоблік. На що інші коментатори припустили, що він рахував птахів за вікном чи навіть робив ревізію зефіру. Також писали, що у чотирилапого працівника – обідній час, поганий настрій через те, що він хоче вихідний, чи не дали премію.

Також інтернет-користувачі пожартували, що вусатому за статусом не можна посміхатися, оскільки він обіймає посаду директора.

"Ви прийшли до царя без поклону та дарів. …Яке неподобство", — написав ще один учасник обговорення.

Українці також не змогли не відзначити пухку фігуру пухнастика: "З такою котодупцею йому просто ліньки це робити".

