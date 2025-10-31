Мухи, павуки та "Дракули": Геловін в Україні відзначають не лише люди (фото, відео)

До Геловіна мережу заповнили кумедні відео з домашніми тваринами

У ніч із 31 на 1 листопада у світі святкують одне з наймістичніших свят, на яке прийнято перевдягатися у страшні костюми відьом, вампірів, зомбі, перевертнів та інших надприродних істот. Проте у костюмах цього дня можна побачити не лише людей.

Що потрібно знати:

Геловін щороку відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада і він пов’язаний з кельтським святом Самайн

У соцмережах поширюються відео з тваринами у костюмах до Геловіна

Одним із найпопулярніших нарядів для тварин до цього містичного свята є костюм павука

"Телеграф" вирішив зібрати добірку фото та відео з домашніми вихованцями, які цього року також святкують Геловіна.

Чарівних котів та собак господарі вбирають у найрізноманітніші та найкумедніші костюми, щоб вони теж створювали атмосферу цього незвичайного свята.

На одному з роликів собака з Ірпеня наробила галасу у парку своїм костюмом павука. У темряві він виглядає особливо моторошно, коли відкидає велику тінь.

Ще одні костюми, що потішили мережу — костюми мух, у які вбрали мопса і кота.

На просторах соціальних мереж за останні дні з’явилося багато подібних роликів з незвичайними образами тварин до Геловіна. Деякі з них знято в Україні, які в інших країнах.

