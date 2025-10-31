Мухи, пауки и "Дракулы": Хэллоуин в Украине отмечают не только люди (фото, видео)

К Хэллоуину сеть заполнили забавные видео с домашними животными

В ночь с 31 на 1 ноября в мире празднуют один из самых мистических праздников, на который принято переодеваться в страшные костюмы ведьм, вампиров, зомби, оборотней и прочих сверхъестественных существ. Однако в костюмах в этот день можно увидеть не только людей.

Что нужно знать:

Хэллоуин ежегодно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября и он связан с кельтским праздником Самайн

В соцсетях распространяются видео с животными в костюмах к Хэллоуину

Одним из самых популярных нарядов для животных к этому мистическому празднику является костюм паука

"Телеграф" решил собрать подборку фото и видео с домашними питомцами, которые в этом году также празднуют Хеллоуин.

Очаровательных котов и собак хозяева наряжают в самые разнообразные и забавные костюмы, чтобы они тоже создавали атмосферу этого необычного праздника.

На одном из роликов собака из Ирпеня наделала шума в парке своим костюмом паука. В темноте он выглядит особенно жутко, когда отбрасывает большую тень.

Еще одни костюмы, позабавившие сеть — костюмы мух, в которые нарядили мопса и кота.

На просторах социальных сетей за последние дни появилось множество подобных роликов с необычными образами животных к Хеллоуину. Некоторые из них сняты в Украине, которые — в других странах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в социальных сетях украинцы смешно спорят, как правильно называть Хэллоуин.