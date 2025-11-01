Рус

Війна в Україні спровокує Третю світову? Кучма розповів, чого чекати у майбутньому

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Автор
Леонід Кучма Новина оновлена 01 листопада 2025, 15:31
Леонід Кучма. Фото Колаж, "Телеграф"

Досить багато залежить від Трампа та Путіна

Другий президент України Леонід Кучма оцінив вірогідність початку Третьої світової війни та закінчення війни в Україні. Його прогнози виглядають досить оптимістичними.

Що треба знати:

  • У новому інтерв'ю ВВС Кучма порушив питання війни в Україні, президентства Зеленського тощо
  • Росія може закінчити вторгнення в нашу державу, але це не означає, що інші країни будуть в безпеці
  • Початок Третьої світової залежить не тільки від Путіна

Як зазначив Кучма, відповідаючи на питання кореспондента ВВС, він не хоче обирати між кінцем війни в Україні та початком Третьої світової. Адже ці поняття не виключають один одного.

Експрезидент переконаний, що казати: або закінчиться наша війна, або почнеться Третя світова — не правильно. Адже ці речі не пов'язані напряму. До того ж перше не виключає другого.

За його словами, Кремль, загрузнувши на Донбасі, може піти на мирну угоду, тоді в Україні запанує мир. Але очільник Росії Володимир Путін не зупиниться, скинувши з себе тягар війни в Україні, Росія може піти на Балтію. А далі події залежатимуть від самолюбства президента США Дональда Трампа та неадекватності Путіна.

"Але все це теорія. Тому відповім, спираючись на віру і знання: як українець я вірю у силу нашої армії, а як ракетник, знаю про силу ядерного стримування. Тож наша війна точно колись закінчиться, а Третя світова, яка може бути лише ядерною, навряд чи колись розпочнеться", — резюмував Кучма.

