Війна в Україні спровокує Третю світову? Кучма розповів, чого чекати у майбутньому

Досить багато залежить від Трампа та Путіна

Другий президент України Леонід Кучма оцінив вірогідність початку Третьої світової війни та закінчення війни в Україні. Його прогнози виглядають досить оптимістичними.

Що треба знати:

У новому інтерв'ю ВВС Кучма порушив питання війни в Україні, президентства Зеленського тощо

Росія може закінчити вторгнення в нашу державу, але це не означає, що інші країни будуть в безпеці

Початок Третьої світової залежить не тільки від Путіна

Як зазначив Кучма, відповідаючи на питання кореспондента ВВС, він не хоче обирати між кінцем війни в Україні та початком Третьої світової. Адже ці поняття не виключають один одного.

Експрезидент переконаний, що казати: або закінчиться наша війна, або почнеться Третя світова — не правильно. Адже ці речі не пов'язані напряму. До того ж перше не виключає другого.

За його словами, Кремль, загрузнувши на Донбасі, може піти на мирну угоду, тоді в Україні запанує мир. Але очільник Росії Володимир Путін не зупиниться, скинувши з себе тягар війни в Україні, Росія може піти на Балтію. А далі події залежатимуть від самолюбства президента США Дональда Трампа та неадекватності Путіна.

"Але все це теорія. Тому відповім, спираючись на віру і знання: як українець я вірю у силу нашої армії, а як ракетник, знаю про силу ядерного стримування. Тож наша війна точно колись закінчиться, а Третя світова, яка може бути лише ядерною, навряд чи колись розпочнеться", — резюмував Кучма.

Нагадаємо, нещодавно Росія заявила про готовність до переговорів із Україною та знову звинуватила Київ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський сказав, скільки ще готова воювати країна.