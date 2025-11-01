Война в Украине спровоцирует Третью мировую? Кучма рассказал, чего ждать в будущем
Многое зависит от Трампа и Путина
Второй президент Украины Леонид Кучма оценил вероятность начала третьей мировой войны и окончания войны в Украине. Его прогнозы выглядят достаточно оптимистичными.
Что нужно знать:
- В новом интервью ВВС Кучма поднял вопросы войны в Украине, президентства Зеленского и т.д.
- Россия может закончить вторжение в наше государство, но это не значит, что другие страны будут в безопасности.
- Начало Третьей мировой зависит не только от Путина
Как отметил Кучма, отвечая на вопросы корреспондента BBC, он не хочет выбирать между концом войны в Украине и началом Третьей мировой. Ведь эти понятия не исключают друг друга.
Экс-президент убежден, что говорить: либо закончится наша война, либо начнется Третья мировая – не правильно. Ведь эти вещи не связаны напрямую. К тому же, первое не исключает второго.
По его словам, Кремль, увязнув на Донбассе, может пойти на мирное соглашение, тогда в Украине воцарится мир. Но глава России Владимир Путин не остановится, свергнув с себя груз войны в Украине, Россия может пойти на Балтию. А дальше события будут зависеть от самолюбия президента США Дональда Трампа и неадекватности Путина.
"Но все это теория. Поэтому отвечу, опираясь на веру и знание: как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик, знаю о силе ядерного сдерживания. Поэтому наша война точно когда-нибудь закончится, а Третья мировая, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-нибудь начнется", — резюмировал Кучма.
Напомним, недавно Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной и снова обвинила Киев.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, сколько еще готова воевать страна.