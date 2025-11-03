В Україні різко підскочила зарплата звичайних робітників. Вже з'ясували, в чому причина

Кваліфікованих кадрів у цій сфері не вистачає

Заробітна плата представників робітничих професій суттєво зросла за останні роки, а попит на таких майстрів в Україні залишається стабільно високим, що і є причиною зростання зарплат. Хоча цих професій і нема у списку тих, хто заробляє понад 100 тисяч на місяць.

Що треба знати:

В Україні відчувається суттєва нестача майстрів робітничих професій

Зарплати в цій сфері не лише високі, але й суттєво зросли за час війни

Найбільше зростання у мулярів — з 2022 року їхня заробітна плата зросла в три рази

За результатами опитування роботодавців, 63% компаній заявили про нестачу працівників робітничих спеціальностей, свідчать дані дослідження, проведеного OLX Робота спільно з Європейською бізнес асоціацією (EBA). Водночас зарплати таких робітників стабільно зростають.

Як зросла зарплата майстрів за чотири роки

Найбільше зростання заробітної плати помітно у мулярів: з 15 тис. гривень у 2022 році до 50 тис. гривень у 2025-му. Також більше платять сантехнікам — у 2022 вони також заробляли 15 тис. гривень, а зараз — до 40 тис. гривень. Штукатури чотири роки тому могли розраховувати на зарплату у 22,5 тис. гривень, тоді як зараз отримують до 60 тис. гривень. Найменше зросла заробітна плата різноробочих — з 12,5 до 22,5 тис. гривень.

Зарплати яких робітників найбільше зростали у попередні роки

2023 — найбільше зросли зарплати мулярів (+115%) та сантехніків (+67%).

2024 — максимально зросла заробітна плата виконробів (+64%) та штукатурів (+43%).

2025 — сантехнікам стали платити на 30% більше, малярам — на 23%, різноробочим — на 22%

Зараз найвищі зарплати у цій сфері у штукатурів (60 тис. гривень), фасадників (52,5 тис. гривень) та мулярів (50 тис. гривень). Навіть виконроби отримують менше (45 тис. гривень).

Попри високі зарплати працівників бракує

За оцінками експертів, попри високі зарплати кваліфікованих кадрів не вистачає. Тому ринок залишається конкурентним та намагається зацікавити кандидатів.

