Лимони вже не лише у "Монобанку" (смішне відео)

"Лимономанія" не вщухає

Гра "Пошук лимонів" від "Монобанку" завершилася, проте вона почала жити своїм життям. Українець влаштував коханій квест з пошуку справжніх лимонів.

Хлопець купив 50 лимонів та заховав їх у різних місцях квартири. Відео, як вона шукала лимони у TikTok опублікувала користувачка з ніком luiza_smit. Лимони були скрізь — здебільшого на видноті, проте деякі було заховано краще. За словами дівчини, без її "психів" не обійшлося. Нагородою за знайдені лимони був великий букет троянд.

Чи сподобався українцям креатив хлопця

В мережі жартують з приводу креативності хлопця. Авторка розповіла, що він допомагав шукати лимони, бо сам забув, куди заховав деякі з них. Проте багатьох цікавить практичне питання — куди подіти 50 лимонів. Ось деякі з коментарів:

Монобанк в реальному житті

Симулятор монобанку

А він потім машину подарує?

А що потім робити з тими лимонами?

У якості призу треба зварити лимонний компот?

Головне потім не забути де заховав і познаходили всі,бо за місяць доведеться шукати по запаху

Пошук лимонів від "Монобанк" — що відомо

"Монобанк" запустив гру з призами на честь 10 мільйонів користувачів 16 жовтня. Користувачі мали віднайти у додатку 51 віртуальний лимон. Хто зібрав 10 лимонів взяв участь у розіграші 50 iPhone 17 — переможців вже оголошено. Хто зібрав всі 50 лимонів — стане одним з учасників, серед яких буде розіграно 1 мільйон гривень. А ті, хто знайшли додаткові автолимони, отримають BMW 3. Також був хаталимон — той, кому пощастило його знайти, отримає квартиру.

