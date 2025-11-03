Горітимуть довго і без зайвої сажі. Якими дровами найкраще опалювати будинок

Не можна палити деревину, яка була оброблена лаком або іншою хімією

Опалення будинку дровами потребує майстерності та знань, адже правильний вибір деревини може зекономити гроші та краще протопити приміщення. Кидати у вогонь печі перше, що попалось під руку поганий варіант, бо треба обирати якісні дрова.

Що треба знати:

Топити піч можна лише сухими дровами без залишків фарби чи олії

Використовувати хвойні дерева слід обережно та у невеликій кількості

Для опалення пічкою, каміном чи буржуйкою слід брати різні дрова

"Телеграф" розповість, які дрова краще опалюють будинок та як їх правильно обирати. Зауважимо, що йдеться саме про стовбури дерев, адже гілками довго піч не протопиш.

Якими дровами краще топити піч

Найкращим варіантом будуть дерева твердих порід, адже вони довше горять. Завдяки своїй структурі ця деревина під час горіння вивільняє багато тепла та не прогорає швидко. Серед найпоширеніших видів — дуб, граб, акація та ясен. Вони можуть коштувати дорожче, однак їх довге горіння дозволяє зменшити витрати деревини.

Дрова, за породами діляться на:

Тверді — дуб, граб, ясен.

Середні — береза, вільха.

М’які — сосна.

Дуб

Виходить, що перший варіант горить довше і підходить для котлів та пічок. Другий має середній час прогорання, але витрати вищі за тверді сорти. І останні дерева горять швидко, виділяючи ефірні олії, тому підходять лише для буржуйок, і то в невеликій кількості.

Дрова з сосни

Останні дві категорії деревини, окрім того, що досить швидко прогоряють, ще й утворюють багато сажі, що погіршує стан димарів та груб, якщо вони є.

Чим опалювати різні типи пічок:

Піч — найкраще підійдуть дуб, акація та ясен, тобто тверді сорти дерев. Вони горітимуть довго, без зайвої сажі та даватимуть багато тепла.

Буржуйка — тут можна використовувати сосну чи вільху, адже їх час горіння і кількість тепла менші.

Камін — добре підійде дуб, вільха чи акація. Не слід класти сосну чи інші дерева з великою кількістю ефірних олій.

Дрова берези

Підкреслимо, що опалювати будинок слід виключно сухими дровами, вологі даватимуть багато диму, сажі та погано горітимуть. Якщо немає змоги зберігати усі дрова сухими, завчасно ставте біля печі кошик з деревиною. Це дасть змогу їй просохнути. Головний індикатор гарно висушених дров — характерний тріск під час горіння.

