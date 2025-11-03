Будут гореть долго и без лишней сажи. Какими дровами лучше всего отапливать дом

Нельзя палить древесину, которая была обработана лаком или другой химией

Отопление дома дровами нуждается в мастерстве и знаниях, ведь правильный выбор древесины может сэкономить деньги и лучше протопить помещение. Бросать в огонь печи первое, что попалось под руку плохой вариант, потому что надо выбирать качественные дрова.

Что нужно знать:

Топить печь можно только сухими дровами без остатков краски или олии

Использовать хвойные деревья следует осторожно и в небольшом количестве

Для отопления печкой, камином или буржуйкой следует брать разные дрова.

"Телеграф" расскажет, какие дрова лучше отапливают дом и как их правильно выбирать. Заметим, что речь идет именно о стволах деревьев, ведь ветками долго печь не протопишь.

Какими дровами лучше топить печь

Лучшим вариантом будут деревья жестких пород, ведь они дольше горят. Благодаря своей структуре, эта древесина во время горения высвобождает много тепла и не прогорает быстро. Среди самых распространенных видов – дуб, граб, акация и ясень. Они могут стоить дороже, однако их долгое горение позволяет снизить расход древесины.

Дрова, по породам делятся на:

Твердые — дуб, граб, ясень.

Средние — береза, ольха.

Мягкие — сосна.

Дуб

Выходит, что первый вариант горит дольше и подходит для котлов и печей. Второй имеет среднее время прогорания, но расходы выше твердых сортов. И последние деревья горят быстро, выделяя эфирные масла, поэтому подходят только для буржуек, и то в небольшом количестве.

Дрова из сосны

Последние две категории древесины, кроме достаточно быстро прогорающих, еще и образуют много сажи, что ухудшает состояние дымоходов и груб, если они есть.

Чем отапливать разные типы печей:

Печь — лучше всего подойдут дуб, акация и ясень, то есть твердые сорта деревьев. Они будут гореть долго, без лишней сажи и давать много тепла.

Буржуйка – здесь можно использовать сосну или ольху, ведь их время горения и количество тепла меньше.

Камин – хорошо подойдет дуб, ольха или акация. Не следует класть сосну или другие деревья с большим количеством эфирных масел.

Дрова березы

Подчеркнем, что отапливать дом следует исключительно сухими дровами, влажные будут давать много дыма, сажи и будут плохо гореть. Если нет возможности хранить все дрова сухими, заранее ставьте возле печи корзину с древесиной. Это позволит ей просохнуть. Главный индикатор хорошо высушенных дров – характерный треск во время горения.

