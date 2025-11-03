В Украине дорожает популярный продукт: где выгоднее покупать

Выбор гречки в магазинах достаточно велик

В ноябре средняя цена на гречку несколько выросла. За последние недели крупа подорожала на 84 копейки за килограмм.

Если в октябре среднемесячные цены на крупу по магазинам составляли 40,88 грн, то сейчас средняя цена за кило уже 41,72. Об этом сообщает портал Minfin.

"Телеграф" исследовал, сколько стоит бакалея в различных торговых сетях Украины.

Цены на гречку в Auchan

Цены на гречку в Auchan

Цены на гречку в Auchan

Цены на гречку в Auchan

В сети магазинов Auchan килограммовая пачка гречневой крупы собственной торговой марки стоит 34.90 грн. Одновременно цена на россыпную нефасованную крупу уже стоит в 47.20 грн. При этом упаковка крупы гречневой непропаренной органической объемом 800 грамм стоит 91.50 грн, но ее уже нет в наличии.

Цены на гречку в Metro

Цены на гречку в Metro

Вышеупомянутая непропаренная гречка в Metro присутствует, и стоит она там даже дешевле, всего 79.39 грн. Там нет "фирменной" килограммовой продукции, которая, судя по ценнику, стоит 59.90 грн. Впрочем, можно приобрести упаковку сразу на три килограмма. И это будет выгоднее, чем покупать три пачки весом в килограмм.

Цены на гречку в Novus

Цены на гречку в Novus

В сети Novus 1 кг крупы можно купить со скидкой 22%, за 54.99 грн. Раньше, как заявляется, она обошлась бы в 70.89 грн. Но это еще не самая дорогая позиция. Скажем, среди ассортимента магазина есть зеленая органическая крупа стоимостью 75.99 грн за пакет в 400 граммов. То есть килограмм этой каши затянет 189,98 грн.

Цены на гречку в Megamarket

Цены на гречку в Megamarket

Цены на гречку в Megamarket

Цены на гречку в Megamarket

Megamarket предлагает покупателям широкий выбор гречки от разных производителей. Предложения магазина составляют 31 существующую позицию. Килограмм россыпной крупы стоит 45.00 грн, а упаковка – 54.80 грн.

Цены на гречку в АТБ

Цены на гречку в АТБ

В сети АТБ кило гречки стоит "демократично" — 39.90 грн.

Цены на гречку в Varus

Цены на гречку в Varus

Цены на гречку в Varus

Цены на гречку в Varus

Магазины Varus предлагают дешевую гречку по 35.90 грн., но в пачке на 900 граммов. Килограммовая же обойдется в 49.90 грн.

Цены на гречку в Сильпо

Цены на гречку в Сильпо

Цены на гречку в Сильпо

Цены на гречку в Сильпо

В Сильпо можно найти как полкило крупы двойной очистки за 54.99 грн, так и привычную ядрицу за 45.99 грн, хотя и только весом в 900 граммов.

Цены на гречку в разных магазинах

Будет ли дорожать гречка в дальнейшем

Гречка, которая сейчас продается в магазинах по 30-35 гривен, является остатками прошлогоднего урожая, купленного по низкой цене, рассказывали "Телеграфу" эксперты. Крупа нового урожая сейчас стоит 20 гривен за кило и в рознице это превратится в 40-50 гривен, однако планку выше этой цены не ожидают.

Подробнее читайте в материале: В Украине дорожает гречка: каких цен ждать и при чем здесь крупа из России

Даже блекауты не сильно отразятся на стоимости, поскольку энергоносители составляют лишь 5% себестоимости производства крупы. Поэтому даже если переработчики перейдут на генераторы, это прибавит к цене максимум 50 копеек.

Напомним, ранее "Телеграф" исследовал, в каких магазинах гречка стоит дешевле всего, а где ее продают по цене более 50 гривен.