Ще трошки і буде коштувати як 1 долар: де можна купити найдешевшу пачку гречки

Середня ціна гречки за вересень-жовтень підвищилась до майже 41 гривні

Вартість гречки, як і інших продуктів, останнім часом не стояла на місці. За місяць її ціна виросла на понад 5 гривень, а деякі магазини продають її не дешевше 52 гривень.

"Телеграф" вирішив дізнатись, де можна купити найдешевшу гречану крупу та скільки прийдеться за неї заплатити. Нині за даними сайту "Мінфін", найдорожча гречка продається в Megamarket за ціною в 52,20 гривень, а найдешевшу можна купити в Auchan — за 34,39 гривні.

Водночас в середньому за кілограм гречки українцю нині потрібно заплатити 40,95 гривні. Місяцем раніше можна було віддати на 6,09 гривень менше.

Середні ціни на гречану крупу - Мінфін

Скільки коштує бакалія в інших магазинах

Тим часом у Сільпо найдешевша пропозиція 1 кілограму гречки є від "Повна чаша". Її можна придбати за 38,39 гривні. А у Фора українці щонайменше можуть витратити 38,30 гривень — за пачку "Зірковий вибір".

Цінники на гречку в Сільпо та Фора

У магазині "Varus" найнижча ціна за один кілограм гречки є 35,50 гривні від марки "Varto", але нині діє акція. А в АТБ — 38,30 гривень (Розумний вибір).

Цінники на гречку в Varus та АТБ

Отже, серед розглянутих цін в різних магазинах України, найдешевше 1 кілограм гречки можна придбати в Varus за 35,50 гривень. Якщо порівнювати найдорожчу та найдешевшу пропозицію, то різниця між ними буде 2,89 гривні.

