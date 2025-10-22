Рус

Ці українські прізвища давали лише найлінивішим: перевірте у списку своє

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Розібралися, які прізвища в давнину в Україні давали ледарям Новина оновлена 22 жовтня 2025, 19:06
Розібралися, які прізвища в давнину в Україні давали ледарям. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Носії цих прізвищ любили бити байдики, поки інші працювали

Напевно, ні для кого не секрет, що кожне українське прізвище має свою історію і може трішки розповісти про рід кожного його носія. Наприклад, деякі прізвища давали тільки дуже розумним, інші ж носили славетні музиканти. А деякі прізвища давали ледарям, які не приносили нікому користі. "Телеграф"проаналізував низку джерел та зібрав такі прізвища разом з інформацією, скільки українців їх носить на сьогоднішній день.

Неділько, Недільська, Недільський, Недільченко, Неділенко — всі ці прізвища давали тим, хто марно витрачав час і займався не тим, чим треба. На сьогоднішній день такі прізвища в Україні мають кілька тисяч людей.

Поширення прізвища Неділько
Поширення прізвища Неділько

Слинько, Слинюк, Слинявук, Сопель, Сопельник, Сопливий — такі прізвища могли давати тим, хто так любив поспати, що пускав соплі та слину. Нині їх носять кілька тисяч українців.

Поширення прізвища Слинько
Поширення прізвища Слинько

Гнида, Гнидаш, Гнідаш, Гніда, Гнідан — ці прізвища колись могли дати нікчемним людям, які не приносили користі. На сьогоднішній день в Україні є понад тисячу їх носіїв.

Поширення прізвища Гнида
Поширення прізвища Гнида

Невмивака, Невмивако, Нечосова, Нечосова — такі прізвища давали тим, хто був такий лінивий, що не стежив за собою, не розчісувався і не вмивався. Нині їх носять близько 700 людей в Україні.

Поширення прізвища Невмивака
Поширення прізвища Невмивака

Лотиш, Лотишко, Лотишев, Лотишева – ці прізвища утворилися від слова "лотишити", що означає "бути без діла". Їх давали тим, хто любив бити байдики та гуляти тоді, коли всі працювали. Нині їх в Україні носять кілька сотень людей.

Поширення прізвища Лотиш
Поширення прізвища Лотиш

Забарний, Забарна – такі прізвища колись давали тим, хто "барився", даремно витрачав час та запізнювався. Усього кілька сотень людей на сьогоднішній день носять такі прізвища в Україні.

Поширення прізвища Забарна
Поширення прізвища Забарна

Дрімайло, Дріманова, Дріманов, Дрімак – ці прізвища утворилися від слів "дрімати", і їх колись давали людям повільним, сонливим. На сьогодні це рідкісні прізвища в Україні, і їх носять лише кілька десятків людей.

Поширення прізвища Дріймайло
Поширення прізвища Дріймайло

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища, що повʼязані з професією чи родом діяльності, могли б виникнути у сучасності.

Теги:
#Прізвища #Ледар