Ці українські прізвища давали лише найлінивішим: перевірте у списку своє

Носії цих прізвищ любили бити байдики, поки інші працювали

Напевно, ні для кого не секрет, що кожне українське прізвище має свою історію і може трішки розповісти про рід кожного його носія. Наприклад, деякі прізвища давали тільки дуже розумним, інші ж носили славетні музиканти. А деякі прізвища давали ледарям, які не приносили нікому користі. "Телеграф"проаналізував низку джерел та зібрав такі прізвища разом з інформацією, скільки українців їх носить на сьогоднішній день.

Неділько, Недільська, Недільський, Недільченко, Неділенко — всі ці прізвища давали тим, хто марно витрачав час і займався не тим, чим треба. На сьогоднішній день такі прізвища в Україні мають кілька тисяч людей.

Поширення прізвища Неділько

Слинько, Слинюк, Слинявук, Сопель, Сопельник, Сопливий — такі прізвища могли давати тим, хто так любив поспати, що пускав соплі та слину. Нині їх носять кілька тисяч українців.

Поширення прізвища Слинько

Гнида, Гнидаш, Гнідаш, Гніда, Гнідан — ці прізвища колись могли дати нікчемним людям, які не приносили користі. На сьогоднішній день в Україні є понад тисячу їх носіїв.

Поширення прізвища Гнида

Невмивака, Невмивако, Нечосова, Нечосова — такі прізвища давали тим, хто був такий лінивий, що не стежив за собою, не розчісувався і не вмивався. Нині їх носять близько 700 людей в Україні.

Поширення прізвища Невмивака

Лотиш, Лотишко, Лотишев, Лотишева – ці прізвища утворилися від слова "лотишити", що означає "бути без діла". Їх давали тим, хто любив бити байдики та гуляти тоді, коли всі працювали. Нині їх в Україні носять кілька сотень людей.

Поширення прізвища Лотиш

Забарний, Забарна – такі прізвища колись давали тим, хто "барився", даремно витрачав час та запізнювався. Усього кілька сотень людей на сьогоднішній день носять такі прізвища в Україні.

Поширення прізвища Забарна

Дрімайло, Дріманова, Дріманов, Дрімак – ці прізвища утворилися від слів "дрімати", і їх колись давали людям повільним, сонливим. На сьогодні це рідкісні прізвища в Україні, і їх носять лише кілька десятків людей.

Поширення прізвища Дріймайло

