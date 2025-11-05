Радянські інженери пожертвували теплом заради економії: що не так із "панельками" в Україні
Час та економія стали вирішальними факторами
В Україні вже досить давно у будівництві заради економії та швидкості відмовилися від цегли та перейшли до використання залізобетонних панелей. Однак для цього довелося пожертвувати теплом у будинках.
Що потрібно знати:
- Цегла — добре "дихає" і дає тепло, а залізобетон — навпаки
- Залізобетонні панелі стали використовувати з метою економії
- Стіни із залізобетону погано зберігають тепло, через що в панельних будинках часто буває холодно, а для вирішення проблеми навіть використовували керамзит, але результатів це не дало
Про це "Телеграфу" сказав заслужений архітектор України, Лауреат державної премії України в галузі архітектури (2003), член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков. За його словами, будинки раніше будували з цегли, проте це мало багато часу. Хоча саме такі стіни добре "дихають" і тримають тепло.
Потім почали використовувати залізобетонні панелі плюс яких полягає в тому, що їх можна було швидко виробляти на заводі й збирати будинок як конструктор. Тобто це було набагато економніше і швидше. До того ж для цього потрібно менше робітників.
Ми знаємо, що цегла дихає, а залізобетон не дихає. Але це нікого не цікавило і не турбувало. Але залізобетонні виявилися найефективнішими. Тобто швидше можна було розробляти, швидше готувати, швидше привозити на будівництво, так, і з них збирали вже ці коробки, ці секції
При цьому в залізобетоні є значний мінус — він холодний. Такі стіни погано зберігають тепло та не пропускають повітря. Саме тому в панельних будинках часто буває холодно. Для вирішення проблеми навіть використали керамзит, але це не дало результатів.
Але все одно бетон є бетон, і він пропускав холод і віддавав тепло надвір.
