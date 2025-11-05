Советские инженеры пожертвовали теплом ради экономии: что не так с "панельками" в Украине

Время и экономия стали решающими факторами

В Украине уже довольно давно в строительстве ради экономии и скорости отказались от кирпича и перешли к использованию железобетонных панелей. Однако для этого пришлось пожертвовать теплом в домах.

Что нужно знать:

Кирпич — хорошо "дышит" и дает тепло, а железобетон — наоборот

Железобетонные панели стали использовать с целью экономии

Стены из железобетона плохо сохраняют тепло, из-за чего в панельных домах часто бывает холодно, а для решения проблемы даже использовали керамзит, но результатов это не дало

Об этом "Телеграфу" сказал заслуженный архитектор Украины, Лауреат государственной премии Украины в области архитектуры (2003), член-корреспондент Академии архитектуры Украины, профессор Сергей Юнаков. По его словам, дома ранее строили из кирпича, однако это занимало много времени. Хотя именно такие стены хорошо "дышат" и держат тепло.

Затем начали использовать железобетонные панели, плюс которых заключается в том, что их можно было быстро производить на заводе и собирать дом как конструктор. То есть, это было намного экономнее и быстрее. К тому же, для этого требовалось меньше рабочих.

Мы знаем, что кирпич дышит, а железобетон не дышит. Но это никого не интересовало и не тревожило. Но железобетонные оказались наиболее эффективными. То есть, скорее можно было разрабатывать, быстрее готовить, быстрее привозить на строительство, да, и с них собирали уже эти коробки, эти секции сказал эксперт.

При этом в железобетоне есть значительный минус — он "холодный". Такие стены плохо сохраняют тепло и не пропускают воздух. Именно по этой причине в панельных домах часто бывает холодно. Для решения проблемы даже использовали керамзит, но это не дало результатов.

Но все равно бетон есть бетон, и он пропускал холод и отдавал тепло на улицу подытожил эксперт.

