Ці області України замерзнуть взимку: синоптик розповіла, де буде найхолодніше
Середня температура опуститься нижче нуля
В Україні є низка регіонів, де традиційно тримається нижча температура, ніж в інших областях. У цій частині країни, майбутня важка зима, може виявитися ще суворішою.
Своїм прогнозом погоди в інтерв’ю "Телеграфу" поділилася завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух.
За її словами, найнижчі температури у нас традиційно спостерігаються у північно-східних, східних областях України, на високогір’ї Карпат.
"Такі умови ймовірно будуть характерні і для цієї зими. У цих регіонах протягом зими переважатиме температура повітря нижче нуля, а середнє за зиму значення може коливатись у межах -4… -5 градусів", — прогнозує експерт.
