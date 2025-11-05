Ці області України замерзнуть взимку: синоптик розповіла, де буде найхолодніше

Середня температура опуститься нижче нуля

В Україні є низка регіонів, де традиційно тримається нижча температура, ніж в інших областях. У цій частині країни, майбутня важка зима, може виявитися ще суворішою.

Своїм прогнозом погоди в інтерв’ю "Телеграфу" поділилася завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух.

Детальніше читайте у матеріалі: "Тепліше, вологіше, слизькіше: прогноз на зиму, який здивує навіть скептиків".

За її словами, найнижчі температури у нас традиційно спостерігаються у північно-східних, східних областях України, на високогір’ї Карпат.

"Такі умови ймовірно будуть характерні і для цієї зими. У цих регіонах протягом зими переважатиме температура повітря нижче нуля, а середнє за зиму значення може коливатись у межах -4… -5 градусів", — прогнозує експерт.

