Зиму замовляли? У листопаді в Україні випаде сніг — вже відомі точні дати (карта)

Заморозки охоплять більшість регіонів, окрім південних областей

Очікується, що перший серйозний сніг в Україні випаде вже незабаром. Опади можуть охопити країну у середині листопада.

Що потрібно знати:

13 листопада в Україні очікується сніг, зокрема у північних регіонах та Києві

Холодний фронт принесе заморозки у більшість регіонів, крім півдня та південного сходу

Сніг продовжиться 14 листопада, але кучугур поки не передбачається

В Україні готуються до рясного снігопаду, проте через теплу погоду опади будуть недовгими. Так, за даними сайту Ventusky, 13 листопада прогнозується сніг у північних регіонах країни, зокрема у Рівному, Чернігові та у Києві.

Прогноз на ранок 13 листопада

Вже до вечора снігові опади досягнуть західних областей, центр та східні міста, включаючи Полтаву та Харків. У цей день холодний фронт із півночі принесе заморозки у більшу частину України, за винятком південних та південно-східних регіонів.

Прогноз на вечір 13 листопада

Сніг принесе із собою мінусову температуру

При цьому в центрі та на півдні України мороз може не настати. Згідно з прогнозом на листопад, денна температура у цих регіонах після похолодання у країні місцями становитиме +5…+10 °C.

Прогноз погоди у Черкасах

Прогноз погоди у Миколаєві

14 листопада опади у вигляді снігу торкнуться Чернігівської та Київської областей, а також Черкаського регіону. Тим не менш, поки складно прогнозувати, чи буде утворення багатого снігового покриву з кучугурами, оскільки температура цього місяця все ще триматиметься вище нуля.

Прогноз на п’ятницю, 14 листопада

Про те, що після аномально теплої першої декади листопада прийде похолодання, попереджав синоптик Ігор Кібальчич. За прогнозом, середні показники температури знизяться на 4-8 °C. Детальніше про погоду у матеріалі "Телеграфу": До +19 і без дощів: синоптик розповів, коли в Україну повернеться "друге бабине літо".