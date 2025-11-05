Эти области Украины замерзнут зимой: синоптик рассказала, где будет холоднее всего

Средняя температура опустится ниже нуля

В Украине есть ряд регионов, в которых традиционно держится более низкая температура, чем в других областях. В этой части страны, грядущая тяжелая зима, может оказаться еще суровей.

Своим прогнозом погоды в интервью "Телеграфу" поделилась заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух.

По её словам, самые низкие температуры наблюдаются в северо-восточных, восточных областях Украины, на высокогорье Карпат.

"Такие условия, вероятно, будут характерны и для этой зимы. В этих регионах в течение зимы будет преобладать температура воздуха ниже нуля, а среднее за зиму значение может колебаться в пределах -4…-5 градусов", — прогнозирует эксперт.

