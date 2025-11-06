На Заході назвали несподівану причину, чому Бельгія блокує кредит для України

Допомога Україні зіткнулася із суперечливою ситуацією

Україна потребує репараційного кредиту на основі російських заморожених активів, щоб уникнути можливого колапсу в економіці вже наступного року. Левова частка коштів зараз перебуває в Бельгії, проте країна має свої причини бути проти такого механізму.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив економіст, старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel Ніколя Верон.

За його словами, головна суперечливість такого сценарію — саме в можливості російських заходів проти Бельгії, наприклад, з посиланням на радянсько-бельгійський інвестиційний договір, який було підписано ще за часів СРСР. Цей договір чітко зазначає, що Бельгія не може відчужувати радянські (тепер російські) активи, які перебувають під її юрисдикцією.

"Позиція Бельгії виглядає дещо дивною, тому що, якщо моє розуміння угоди про репараційну позику є правильним, то відчуження російських активів під бельгійською юрисдикцією не відбувається.

Суть схеми полягає в тому, щоб використати фінансовий потенціал, який створює заморожування активів у Європі, без їх конфіскації. Тому виникає запитання, чому Бельгія так наполягає на сценарії можливих російських дій у відповідь, які не мали б підстав", — каже Ніколя Верон.

Економіст також звертає увагу: чим довше тривають переговори щодо кредиту, тим більше податкових надходжень отримує Бельгія. Мова, за його словами, про 25% корпоративного податку на прибуток від відсотків, які Європа наразі отримує від свого надлишку грошових коштів. Якщо ж позику під репарації буде реалізовано, потік податкових доходів для держави припиниться.

"Існує думка, і я не знаю, наскільки вона є дійсно важливим фактором, що бельгійський уряд просто продовжує переговори, щоб отримати трохи більше податкових надходжень", — підкреслює експерт.

Питання, чи мають російські юристи достатньо впливу, щоб подавати позови, яких дійсно могли б боятися європейські країни, Ніколя Верон називає "складним".

"Особисто я не бачу, як Росія могла б обґрунтувати претензію про відчуження активів, якщо їх фактично не відчужують. Це дуже простий момент. Звісно, Росія може вживати односторонні дії, які можуть бути легальними чи нелегальними у її власній правовій системі.

Така практика вже мала місце у відношенні до Європи. Через це ситуація залишається дещо туманною", — каже експерт.

