На Западе назвали неожиданную причину, почему Бельгия блокирует кредит для Украины

Помощь Украине столкнулась с противоречивой ситуацией

Украина нуждается в репарационном кредите на основе российских замороженных активов, чтобы избежать возможного коллапса в экономике уже в следующем году. Львиная доля средств сейчас находится в Бельгии, однако у страны есть свои причины быть против такого механизма.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил экономист, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Николя Верон.

По его словам, главная противоречивость такого сценария — именно в возможности российских мер против Бельгии, например, со ссылкой на советско-бельгийский инвестиционный договор, подписанный еще при СССР. Этот договор четко отмечает, что Бельгия не может отчуждать находящиеся под ее юрисдикцией советские (теперь российские) активы.

"Позиция Бельгии выглядит несколько странной, потому что, если мое понимание соглашения о репарационном кредите верно, то отчуждения российских активов под бельгийской юрисдикцией не происходит.

Суть схемы состоит в том, чтобы использовать финансовый потенциал, который создает замораживание активов в Европе, без их конфискации. Поэтому возникает вопрос, почему Бельгия так настаивает на ответных сценариях возможных российских действий, которые не имели бы оснований", — говорит Николя Верон.

Экономист также обращает внимание: чем дольше продолжаются переговоры по кредиту, тем больше налоговых поступлений получает Бельгия. Речь, по его словам, идет о 25% корпоративного налога на прибыль от процентов, которые Европа в настоящее время получает от своего избытка денежных средств. Если же займ под репарации будет реализован, поток налоговых доходов для государства прекратится.

"Существует мнение, и я не знаю, насколько оно является действительно важным фактором, что бельгийское правительство просто продолжает переговоры, чтобы получить немного больше налоговых поступлений ", — подчеркивает эксперт.

Вопрос, имеют ли российские юристы достаточно влияния, чтобы подавать иски, которых действительно могли бы бояться европейские страны, Николя Верон называет "сложным".

"Лично я не вижу, как Россия могла бы обосновать претензию об отчуждении активов, если их фактически не отчуждают. Это очень простой момент. Конечно, Россия может предпринимать односторонние действия, которые могут быть легальными или нелегальными в ее собственной правовой системе.

Такая практика уже имела место по отношению к Европе. Поэтому ситуация остается несколько туманной", — говорит эксперт.

