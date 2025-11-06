Підштовхне Путіна до переговорів? Єврокомісар з оборони анонсував важливе для України рішення

В грудні відбудеться зустріч євролідерів, на якій продовжать обговорювати це рішення

В Європейській Комісії сподіваються на затвердження моделі репараційного кредиту для України, в тому числі для забезпечення підтримки українського війська на наступний рік. Про це під час засідання Комітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту заявив єврокомісар з оборони, повідомляє кореспондентка "Телеграфу" у Брюсселі.

"Що стосується України, безумовно, ми передусім розглядаємо можливості фінансової підтримки. І маємо так званий репараційний кредит, на реалізацію якого я дуже сподіваюся. Він відіграватиме справді важливу роль і стане великим проривом, якщо нам вдасться досягти такої домовленості.

Можливо, це допоможе переконати Путіна в тому, що він нічого не здобуде в Україні, — і це, можливо, підштовхне до переговорів", — сказав Кубілюс.

Як повідомляв раніше "Телеграф", наступний етап обговорень щодо репараційної позики очікується в середині грудня на рівні євролідерів.

Також Андрюс Кубілюс зазначив, що дуже важливими є кредити для держав-членів ЄС у рамках програми Security Action for Europe (SAFE), що спрямована на підвищення оборонних спроможностей європейських країн, допомогу державам-членам у закритті критичних прогалин, а також на спільну закупівлю оборонної продукції, в тому числі, в України і для України.

SAFE надаватиме довгострокові кредити за низькими ставками для закупівлі необхідного оборонного обладнання. Програма також дозволить ЄС додатково підтримати Україну, залучаючи її оборонну промисловість до цього інструменту з самого початку.

Програма передбачає 10-річний пільговий період погашення кредитів, конкурентні відсоткові ставки та можливість укладання двосторонніх угод з третіми країнами для розширення участі.

"13 держав-членів погодилися використовувати SAFE-кредити для підтримки України. Зараз я дуже тісно співпрацюю з міністрами [оборони]. В останні тижні вони готують свої національні плани", — сказав єврокомісар.

Кубілюс нагадав і про новий "Інструмент підтримки України". Це ініціатива ЄС, що є частиною Європейської програми оборонної промисловості (EDIP). Його мета — модернізувати оборонну промисловість України та інтегрувати її з європейською.

Цей інструмент, який отримає фінансування в розмірі 300 мільйонів євро, покликаний розширити інвестиції в українську оборонну галузь, сприяти партнерству між компаніями ЄС та України, а також збільшити закупівлі оборонної продукції, виготовленої в Україні, з боку Євросоюзу.

"Це може стати дуже важливою новою можливістю, особливо якщо дивитися у майбутнє", — додав посадовець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Дональд Трамп може зробити неочікуване для України, допоки ЄС готує "план Б".