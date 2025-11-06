Подтолкнет Путина к переговорам? Еврокомиссар по обороне анонсировал важное для Украины решение
-
-
В декабре состоится встреча евролидеров, на которой продолжат обсуждать это решение
В Европейской Комиссии надеются на утверждение модели репарационного кредита для Украины, в том числе для обеспечения поддержки украинской армии на следующий год. Об этом во время заседания Комитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента заявил еврокомиссар по обороне, сообщает корреспондент "Телеграфа" в Брюсселе.
"Что касается Украины, безусловно, мы прежде всего рассматриваем возможности финансовой поддержки. И имеем так называемый репарационный кредит, на реализацию которого я очень надеюсь. Он будет играть действительно важную роль и станет большим прорывом, если нам удастся достичь такой договоренности.
Возможно, это поможет убедить Путина в том, что он ничего не получит в Украине, и это, возможно, подтолкнет к переговорам", — сказал Кубилюс.
Как сообщал ранее "Телеграф", следующий этап обсуждений по репарационному займу ожидается в середине декабря на уровне евролидеров.
Также Андрюс Кубилюс отметил, что очень важны кредиты для государств-членов ЕС в рамках программы Security Action for Europe (SAFE), направленной на повышение оборонных способностей европейских стран, помощь государствам-членам в закрытии критических пробелов, а также на совместную закупку оборонной продукции, в том числе, у Украины и для Украины.
SAFE предоставит долгосрочные кредиты по низким ставкам для закупки необходимого оборонного оборудования. Программа также позволит ЕС дополнительно поддержать Украину, привлекая ее оборонную промышленность к этому инструменту с самого начала.
Программа предусматривает 10-летний льготный период погашения кредитов, конкурентные процентные ставки и возможность заключения двусторонних соглашений с третьими странами по расширению участия.
"13 государств-членов согласились использовать SAFE-кредиты для поддержки Украины. Сейчас я очень тесно сотрудничаю с министрами [обороны]. В последние недели они готовят свои национальные планы", — сказал еврокомиссар.
Кубилюс напомнил и о новом "Инструменте поддержки Украины". Это инициатива ЕС, являющаяся частью Европейской программы оборонной промышленности (EDIP). Его цель – модернизировать оборонную промышленность Украины и интегрировать ее с европейской.
Этот инструмент, который получит финансирование в размере 300 миллионов евро, призван расширить инвестиции в украинскую оборонную отрасль, содействовать партнерству между компаниями ЕС и Украины, а также увеличить закупки производимой в Украине оборонной продукции со стороны Евросоюза.
"Это может стать очень важной новой возможностью, особенно если смотреть в будущее", — добавил чиновник.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп может сделать неожиданное для Украины, пока ЕС готовит "план Б".